Fuertes palabras de Iván Mejía tras el papelón de Millonarios en la Copa Sudamericana: “No se cansa de fracasar”

Millonarios cayó al abismo y quedó muy mal ante la hinchada y prensa partidaria. Los más de 25 mil abonos vendidos no fueron suficientes para evitar el desastre en Colombia y Sudamérica. La situación tocó fondo en un equipo que se considera uno de los más grandes del país.

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Quedar eliminado de forma prematura en la Liga Betplay solamente generó más escándalo y se activaron las alarmas. Sin pensar que faltaba el gran golpe en Copa Sudamericana, donde quedó fuera de absolutamente todo y firma otro papelón internacional. Por supuesto, la voz de Iván Mejía no se hizo esperar.

Es un momento de rabia y tristeza para los hinchas, quienes no dudan y también señalan a los verdaderos responsables del desastre. Las cosas se complican cuando salen nombres a la luz y ya son varios los que se preferiría que no continuaran en el equipo, como por ejemplo Guillermo De Amores y Édgar Elizalde, la cuota internacional que no pudo rendir.

Iván Mejía, por su parte, así como cuando sucedió el papelón en la Liga Betplay, mencionó a los directivos, encabezados por Gustavo Serpa. La bala que le quedaba a Fabián Bustos para tapar un poco el discreto semestre se agotó y lo que quedó fue un desastre total que busca replantear el trabajo para el segundo semestre.

Iván Mejía señala a Gustavo Serpa

Sin titubeos y muy a su estilo en las redes sociales, Iván Mejía, uno de los periodistas deportivos más conocidos del país, dice el nombre de Gustavo Serpa y no le quita absolutamente nada al fracaso deportivo azul. Tilda de “agrandado” y “soberbio” al directivo de Millonarios.

“Hola Petulante, agrandado y soberbio Serpa: ¿No se cansa de fracasar y hacer el ridículo? De fracaso en fracaso, de mentira en mentira. Compite por el petardo de oro", dijo Mejía en las redes sociales.

Mejía siguió con las críticas a Serpa

Cuando Millonarios consumó el fracaso en la Liga Betplay, Iván ya había lanzado sus ácidas palabras contra el dirigente de Millonarios.

“Serpa, otro fracaso, otro engaño a la afición. Sus proyectos deportivos son malísimos. Su arrogancia que le hace pensar en que sabe y sus periodistas ‘lameculos’, con el sepulturero a la cabeza, no alcanza para esconder esta nueva eliminación. ¡Mediocre!“, dijo Iván Mejía en la red social X el 5 de mayo pasado.