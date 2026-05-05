Fuertes palabras de Iván Mejía tras la eliminación de Millonarios en la Liga Betplay: “Con el sepulturero a la cabeza”

Millonarios está en el abismo en el fútbol colombiano y quedó muy mal ante la hinchada y prensa partidaria. Los más de 25 mil abonos vendidos no fueron suficientes para evitar el desastre. La situación toca fondo en un equipo que se considera uno de los más grandes de Colombia, pero quedar eliminado de forma prematura solamente genera más escándalo y se activan las alarmas. Por supuesto, la voz de Iván Mejía no se hizo esperar.

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Momento de rabia y tristeza para los hinchas, quienes no dudan y también señalan a los verdaderos responsables del desastre. Las cosas se complican cuando salen nombres a la luz y ya son varios los que se preferiría no continuaran en el equipo, como por ejemplo Guillermo De Amores y Édgar Elizalde, la cuota internacional que no pudo rendir. Mejía menciona a los directivos, encabezados por Gustavo Serpa.

Las críticas no paran, mientras Millonarios adelanta el viaje a Uruguay para el partido contra Boston River por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La obligación no es otra que ganar para mantener posibilidades de clasificar a los octavos del torneo de la Conmebol. Es la bala que le queda a Fabián Bustos para tapar un poco el discreto semestre.

Fabián Bustos, DT de Millonarios. Foto: Pantallazo Youtube

En días pasados, surgió información desde Perú que Fabián Bustos era candidato para Universitario, ya que en ese club pudo hacer historia en el 2024 cuando ganó los torneos del fútbol peruano y sería el elegido para apagar la crisis. El DT defendió su proceso en Bogotá y los meses de trabajo que lleva con la institución azul. Esto no detuvo la crítica de Iván Mejía.

La hinchada está dividida y lo que pase en Copa Sudamericana definirá su futuro. No se descarta una salida, ya que la eliminación en la Liga Betplay tocó fibras y mucho más cuando las presiones desde Universitario de Lima continúan.

Iván Mejía señala a Gustavo Serpa

Sin titubeos y muy a su estilo en las redes sociales, Iván Mejía dice el nombre de Gustavo Serpa y no le quita absolutamente nada al fracaso deportivo azul. Incluso, se refiere a “engaños” a la hinchada y tilda de “arrogante” al directivo de Millonarios.

“Serpa, otro fracaso, otro engaño a la afición. Sus proyectos deportivos son malísimos. Su arrogancia que le hace pensar en que sabe y sus periodistas ‘lameculos’, con el sepulturero a la cabeza, no alcanza para esconder esta nueva eliminación. ¡Mediocre!“, dijo Iván Mejía en la red social X.

Pantallazo X Foto: @PajaritoDeIvan

El próximo partido de Millonarios será el jueves, 7 de mayo, a partir de las 5:00 pm (hora colombiana) contra Boston River en el estadio Centenario de Montevideo. Esto antes de comenzar la fase 1A de la Copa BetPlay.