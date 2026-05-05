El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmó que hicieron una buena Champions League, pese a no poder llegar a la final tras perder con el Arsenal, 1-0 en la vuelta de semifinales, para un marcador global de 2-1 en el Emirates Stadium de Londres.

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“Hemos hecho una Champions muy buena. Hemos dado el máximo, hemos llegado a un lugar mucho más lejos de lo normalmente esperado”, dijo Simeone a Movistar+, tras el encuentro en Londres.

“Es una pena porque creo que habíamos hecho méritos ya a la ida como hoy para al menos permitirnos un alargue, que nos podía dar una opción más”, lamentó Simeone, quien se retira en la temporada sin títulos, con la final de la Copa del Rey perdida, cuarto lugar en LaLiga y las semifinales de la Champions League.

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, gesticula tras el primer gol de su equipo durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Club Atlético de Madrid y el Arsenal en el estadio Metropolitano de Madrid el 29 de abril de 2026. (Foto de Javier SORIANO / AFP) Foto: AFP

“En el partido de ida ya tuvimos situaciones para poder marcar y no lo hicimos, hoy en el segundo tiempo creo que mejoramos, nos metimos más en el partido, jugamos más en campo de ellos”, añadió el ‘Cholo’.

Un gol de Bukayo Saka fue suficiente para que el Arsenal alcanzara la ventaja en el Emirates Stadium y así dejar en la lona al Atlético de Madrid, que nunca pudo encontrar la forma para empatar la serie y seguir con vida en el partido de vuelta. El técnico Diego Simeone no tuvo las armas necesarias y cierra una temporada donde vuelve a quedar eliminado de la Champions League.

Simeone, muy dolido tras la eliminación de la Champions

En medio de sus palabras, Diego Simeone se vio desanimado en las pantallas de televisión e incluso puso en tela de juicio su continuidad en el Atlético de Madrid. En medio del dolor por quedar fuera de la Champions, dejó un no rotundo, ante un eventual intento más con el ‘Colchonero’ en la siguiente temporada.

“Ahora no, seguro que ahora no”, dijo Simeone ante la pregunta de los periodistas sobre su continuidad. Seguramente, pasados los días, se mirará si el entrenador argentino definitivamente se va del Atlético de Madrid.

"AHORA NO, SEGURO QUE AHORA NO." La respuesta llena de sinceridad del Cholo Simeone cuando le consultaron por sus fuerzas para volver a intenar ir por la #CHAMPIONSxESPN.



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Por otra parte, Diego Simeone prefirió no entrar en polémicas sobre el arbitraje ante el Arsenal, afirmando que “no hay nada que decir, estamos afuera, felicitar al Arsenal porque compite bien”.