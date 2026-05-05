Nadie lo tenía en los planes y, en la previa de esta temporada, sus opciones eran bastante reducidas entre los futboleros en el mundo. Es decir, es la máxima sorpresa de la campaña antes del Mundial 2026. Arsenal se instala en la final y sigue con el calor que pudo crear desde la fase de liga, cuando fue el mejor de todos y pasó como líder absoluto.

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24 puntos de 24 posibles y ni aun así podía subir el favoritismo. Otros como el mismo Bayern Múnich, PSG, Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City eran más favoritos que el Arsenal, líder de la fase liga, sin pensar que los ‘Gunners’ harían lo que parecía imposible y ahora es el finalista de la Champions League tras vencer al Atlético de Madrid en las semifinales.

Ahora, los dirigidos por el español Mikel Arteta esperan mantener ese calor para la final del próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría. Arsenal sigue manteniendo un perfil bajo, pero con la mirada puesta en dar la sorpresa en la final ante un rival que definitivamente pinta como más favorito. Bayern Múnich o PSG tendrán todos los reflectores y el club de Londres deberá hacer lo que parece épico.

En la nómina de futbolistas del Arsenal aparece un jugador de raíces colombianas que sueña con ganar la Champions League y quedar en los libros de historia. Cristhian Mosquera, también de nacionalidad española (nació en Alicante, de padres colombianos), espera ser campeón en Europa y quedar en lo más alto antes del Mundial 2026.

Christian Mosquera charla con sus compañeros del Arsenal durante el juego ante el Brighton. Foto: Offside via Getty Images

Mosquera mira la Champions League y España

Además de apuntar a la Champions League, Christian Mosquera también mira lo que sería una eventual convocatoria a la selección española en el Mundial 2026. Este defensa central sigue en camino para entrar en el grupo de la favorita al título, aunque las posibilidades para su titularidad en Hungría se reducen, debido a la fila que encabezan el francés William Saliba y el brasileño Gabriel Magalhães, además del ecuatoriano Piero Hincapié.

Mosquera levantó cierta polémica en algún momento en Colombia, debido a que se abrió una posibilidad de que estuviera con la Selección Colombia en el proceso con Néstor Lorenzo, intentos que fueron fallidos ante el desinterés de la Federación Colombiana de Fútbol por buscarlo y el deseo del jugador de vestir la camiseta española en el Mundial.

De esta manera, Christian se alista para la final de la Champions, además de la competencia en la Premier League, lo que aumentaría su palmarés con apenas 21 años de edad.