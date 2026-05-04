Este miércoles, 6 de mayo, el mundo del fútbol se podrá volver a deleitar con lo que pareciera ser el mejor partido en la actualidad entre dos clubes: Bayern Múnich vs. PSG.

Luis Díaz fue parte de una acción de gol de Bayern Múnich vs. PSG en semifinales de Champions League Foto: Getty Images

En la ida de las semifinales ya dieron un recital total de fútbol, con nueve goles anotados, que dejó como el ganador parcial de la serie al cuadro francés por 5-4.

Ahora, todo se espera que se defina en Múnich, casa de los bávaros y Luis Díaz, quien busca dar el paso con los suyos hacia el título más importante en el Viejo Continente.

El guajiro es uno de los pilares al servicio de los rojos. Sus goles y asistencias en instancias definitivas, le hacen una arma letal que esperan aparezca nuevamente en el partido más importante de la temporada actual.

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Vincent Kompany podrá tener a Lucho a su servicio, así como también al brillante Michael Olise y el letal Harry Kane. Dicho tridente colombo-francés-inglés, pudo llegar justo ante PSG en el partido pasado a 100 goles en la temporada, dato relevante y que los pone como uno de los ataques más poderosos del mundo.

Hora y canal para ver la semifinal vuelta

Bayern Múnich (4) vs. (5) PSG

Semifinal (vuelta)

Día: 6 de mayo

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Allianz Arena, de Múnich

Duelo en los banquillos

Considerados como dos de los mejores entrenadores de Europa, Luis Enrique y Vincent Kompany están llevando al París SG y al Bayern Múnich a su máximo nivel con un fútbol espectacular volcado al ataque que tendrán ocasión de volver a exhibir el miércoles en la vuelta de semifinales de Champions.

El espectáculo ofensivo ofrecido el martes pasado en el Parque de los Príncipes en la ida (5-4 para el PSG), que entusiasmó al planeta fútbol, plasmó a la perfección la filosofía de juego común a estos dos técnicos, aunque sus trayectorias sean distintas.

Luis Enrique y Vincent Kompany, técnicos de PSG y Bayern Múnich tras la ida de semifinales en Champions League. Foto: Transmisión Paramount+.

Desde hace tres temporadas, Luis Enrique se ha convertido en la imagen principal del PSG y con el histórico título de la Liga de Campeones conquistado en Múnich en 2025, el español, de 55 años, ha sido catapultado a otra dimensión: la de mejor entrenador de la historia del club y referencia mundial.

Kompany llegó a Baviera en junio de 2024, en el inicio de su carrera como entrenador, tras tres temporadas en el Anderlecht, su club formador, y dos en el Burnley, con un ascenso a la Premier League seguido de un descenso.

En el Bayern, club marcado por el éxito pero también por la inestabilidad crónica de sus entrenadores (siete entre la marcha de Pep Guardiola en 2017 y la llegada de Kompany en 2024), el belga se impuso rápidamente por su calma y sus resultados.

En su primera temporada, devolvió el título de campeón de Alemania, al término de una dura lucha con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Con apenas 40 años, superó la barrera de los 100 partidos en el banquillo bávaro en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Madrid contra el Real (victoria 2-1), cifra alcanzada en las tres últimas décadas únicamente por Guardiola, Jupp Heynckes, Felix Magath y Ottmar Hitzfeld.

*Con información de AFP.