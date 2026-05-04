En el juego de Alianza FC y Sporting San Miguelito de la Liga de Panamá, se dio un hecho insólito que dejó como el gran señalado al portero de 40 años, José Calderón.

Dicho arquero, de vasta experiencia y mundialista en Rusia 2018 con su nación, sobre el minuto 90 de partido hizo una maniobra que dio lugar a sospechas de un posible amaño. En un balón que parecía fácil de controlar, intentó despejarlo, pero terminó introduciéndolo en su propio arco.

Toca profesionalizar la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Toca pagar mejores salarios.

Toca que el futbolista pueda vivir del fútbol.

Toca que el jugador pague seguro social.

La distancia entre la Selección de Panamá y el torneo panameño es sideral. pic.twitter.com/coM04OJMZB — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) May 3, 2026

Esa anotación condenó a los suyos a la derrota y se le vinieron encima sus mismos compañeros de club. Marlón Ávila, del Sporting, en su cuenta de Instagram dejó un mensaje cargado de molestia.

“Yo sí te voy a señalar sin temor a nada y ojalá me esté equivocando, pero dignifica la profesión. Por mi madre, eso no se hace por respeto a tus compañeros y colegas que quieren hacer las cosas bien; eso no es de hombre”, lanzó.

Otros también hicieron mención al tema al decir “amañadores, dejen el fútbol”.

Calderón se defiende

El suceso hizo que Calderón saliera en sus redes sociales a emitir un comunicado oficial, en el que se defendió de manera enérgica de las acusaciones en su contra.

“En relación con la jugada ocurrida al minuto 89 del último partido disputado, correspondiente al campeonato nacional de fútbol, reconozco que, en el intento de contener una acción en el área, se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol”, comenzó.

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“Al concluir el encuentro, no se dieron las condiciones para dirigirme personalmente a mis compañeros y al cuerpo técnico, en un contexto marcado por la natural frustración por el resultado; sin embargo, expreso por este medio mis sinceras disculpas a ellos, así como a mi familia y a toda la afición de nuestro equipo, asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario”, se disculpó después.

“A lo largo de más de veinte (20) años de trayectoria profesional, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo mi participación con la selección nacional, he conducido mi carrera con apego a los principios de integridad, respeto y lealtad hacia el deporte y hacia todos quienes forman parte de él. Ese ha sido, y seguirá siendo, el único estándar que guía mi conducta profesional y personal”, destacó de su trayectoria.

José Calderón, de Panamá durante la sesión de fotos previo al Mundial Rusia 2018 Foto: FIFA via Getty Images

“En atención a recientes pronunciamientos y a los señalamientos que de ellos se desprenden, rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Se trató de una acción fortuita, propia de la dinámica del juego”, zanjó.

“Manifiesto, además, mi total disposición a colaborar con cualquier revisión o investigación que las autoridades deportivas o competentes estimen pertinente, con la convicción de que un análisis objetivo permitirá confirmar la naturaleza estrictamente deportiva de lo ocurrido”, dijo sin esconderse ante las acusaciones de amaños que le estaban haciendo.

“Sin perjuicio de lo anterior, me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes frente a cualquier persona natural o jurídica que, mediante afirmaciones falsas o infundadas, pretenda afectar mi honra y reputación”, anunció contra todo aquel que quiere dañar su buen nombre.

“Reitero mi compromiso con el equipo, con la afición y con el fútbol, y continuaré desempeñándome con la misma dedicación, transparencia y profesionalismo que han caracterizado mi carrera”, terminó.

En Panamá, lo que pasó llevó a que Sporting San Miguelito y la Federación Panameña de Fútbol actuaran para aclarar cualquier hecho similar, buscando mantener el fútbol en el país libre de las amenazas que esto implica.