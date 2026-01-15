Este jueves, 15 de enero, 26 personas fueron acusadas de manipular partidos de básquet universitario en Estados Unidos y de una liga profesional en China.

La acusación, presentada en Filadelfia, incluye cargos por soborno y abarca casi 30 juegos en los que presuntamente se realizaron grandes apuestas sobre los resultados.

Este escándalo vuelve a sacudir el deporte estadounidense, luego de que dos amplias investigaciones federales derivarán en la detención de un entrenador y un jugador de la NBA en octubre.

Antonio Blakeney es el exjugador involucrado

El exjugador de la NBA Antonio Blakeney, quien es nombrado, pero no fue incluido en la última lista de acusados, habría sido reclutado por los conspiradores para influir en los resultados de partidos de liga de la Asociación China de Baloncesto, donde jugaba para el equipo Jiangsu Dragons.

Blakeney, de 29 años, había jugado anteriormente dos temporadas en la NBA con los Chicago Bulls entre 2017 y 2019.

Un paquete con cerca de 200.000 dólares en efectivo habría sido dejado en una habitación del basquetbolista estadounidense, en el estado de Florida, al final de la campaña 2022-23 de la liga china, señaló la acusación.

Detalles de los presuntos amaños en partidos universitarios

La acusación federal involucra más de 37 jugadores de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA), a los cuales les habrían pagado para que rindieran por debajo de su nivel.

Los acusados ​​presuntamente ofrecieron sobornos de hasta 30.000 dólares por partido a más de 39 jugadores universitarios y realizaron apuestas de millones de dólares.

“Denunciamos una amplia conspiración criminal internacional de... jugadores, exalumnos y apostadores profesionales que amañaron partidos por todo el país y envenenaron el espíritu competitivo estadounidense por beneficio económico”, declaró el fiscal federal, David Metcalf.

En caso de ser declarados culpables de los cargos de soborno, los acusados ​​podrían enfrentarse a hasta cinco años de prisión.

Caso similar en octubre

El pasado octubre, la NBA se vio sacudida por el arresto de Chauncey Billups, exestrella de la liga como jugador y entonces entrenador de los Portland Trail Blazers, y de Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, como parte de una amplia investigación a nivel nacional.

Rozier fue vinculado a una trama de apuestas que, según los fiscales, proporcionó información privilegiada sobre lesiones y bajas en partidos a apostantes entre 2022 y 2024.

Billups, de su lado, fue detenido por su presunta participación en partidas de póker ilegales amañadas que, según la Fiscalía, estaban vinculadas a familias mafiosas.

