Estalla mega escándalo en la NBA: dos figuras activas implicadas en apuestas ilegales y esquemas vinculados con la mafia italiana

Los cargos son fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y juegos de azar ilegales, entre otros

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 6:15 p. m.
Ambas figuras de la NBA deberán comparecer ante la justicia estadounidense. | Foto: Getty Images

Un escándalo de apuestas deportivas, juegos de póker manipulados y otros esquemas mafiosos fueron adjudicados a integrantes de la NBA, según autoridades de justicia norteamericanas.

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y Terry Rozier, base del Miami Heat, son los implicados de un caso penal de gran magnitud, que en total tiene involucradas a más de 30 personas, indicó el FBI y la Fiscalía de EE. UU.

En una conferencia de prensa durante la mañana del jueves 23 de octubre, Kash Patel, y el fiscal federal Joseph Nocella Jr, dieron detalles sobre la investigación federal sigue de cerca un esquema de apuestas ilegales con información privilegiada de la NBA, y juegos de Póker manipulados y respaldados por el grupo criminal La Cosa Nostra, de Italia.

¿Cuáles son las acusaciones contra las figuras de la NBA?

Rozier fue vinculado a participar en una conspiración junto con otras cinco personas, la cual participaba en apuestas deportivas con “información privilegiada que explotó información confidencial sobre atletas y equipos de la NBA”, mencionó Nocella.

“Es uno de los esquemas de corrupción deportiva más descarados desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en Estados Unidos”, agregó el funcionario judicial.

Jessica Tisch, comisionada de la policía de Nueva York, indicó que “en el sistema de apuestas deportivas, los jugadores a veces alteraban su rendimiento o se retiraban de los partidos antes de tiempo”.

¿Cómo funcionaba el esquema de apuestas ilegal?

Rozier, mientras jugaba para los Hornets, “planeaba abandonar el partido antes de tiempo debido a una “supuesta lesión”, lo que permitió que otros apostaran miles de dólares", sostiene Tisch.

En la acusación, también se relacionan tres exjugadores de la NBA en décadas anteriores y un pariente de Rozier.

Terry Rozier jugando para los Charlotte Hornets | Foto: Getty Images

La acusación plantea que dicha información probablemente ”afectaría el resultado de los juegos o el desempeño de los jugadores“, datos que se otorgaban a otros conspiradores a cambio de tarifas o ganancias de apuestas.

El caso de Billups con la mafia italiana

El entrenador, que hace parte de un hall de la fama de la NBA, fue capturado arrestado este jueves en Oregon, donde se espera que comparezca por primera vez ante el tribunal.

“Entre los acusados ​​se encuentran exatletas profesionales acusados ​​de usar tecnología para robar millones de dólares a víctimas en partidas clandestinas de póker en el área de Nueva York, respaldadas por familias de la mafia (La Cosa Nostra)" afirmó Joseph Nocella.

Las familias criminales Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese también están mencionadas en la investigación. Además, entre los cargos están fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y juegos de azar ilegales.

