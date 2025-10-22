Los Ángeles Lakers es uno de los equipos más populares de toda la NBA, pues ha sido varias veces campeón y ha tenido en sus filas a algunos de los mejores jugadores de la historia, como LeBron James y Luka Doncic en la actualidad, o en el pasado con Kobe Bryant y Shaquille O’Neal.

Lakers inició la temporada el pasado martes 21 de octubre enfrentando en su estadio, el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, a Golden State Warriors. El debut en esta temporada 2026-2027 fue una derrota a manos del equipo de Stephen Curry.

Opening night Dub 💪 pic.twitter.com/pAGX98oRyQ — Golden State Warriors (@warriors) October 22, 2025

Por ello, una victoria será clave en el siguiente juego para no tener que remar contra la corriente y evitar complicaciones en la clasificación a los playoffs.

¿Cuándo será el siguiente partido?

El segundo encuentro de la temporada será nuevamente en el Crypto.com Arena, pero esta vez frente a los Minnesota Timberwolves, a las 21:00 (hora de Colombia). La transmisión oficial se podrá ver a través del NBA League Pass, ESPN y Disney Plus.

La primera aparición de Timberwolves será la noche de este miércoles 22 de octubre en el Moda Center de Portland, Oregón, donde enfrentarán a los Portland Trail Blazers.

Lakers are on pace to go 0-82 this season pic.twitter.com/oabeejlqZZ — Underdog (@Underdog) October 22, 2025

El último partido entre Los Ángeles Lakers y Minnesota Timberwolves fue en la primera ronda de la postemporada de la NBA, en la que sorpresivamente los Timberwolves avanzaron eliminando al equipo californiano con un aplastante 4-1. Por ello, hay una deuda pendiente por parte de los Lakers.

El equipo angelino no contará con una de sus máximas figuras, LeBron James, debido a que desde hace semanas se confirmó que sufre una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas, posiblemente hasta el próximo mes de noviembre.

Otros partidos de la jornada

La segunda semana de la NBA arrancará el día de mañana, jueves 23 de octubre, con el encuentro entre Golden State Warriors y Denver Nuggets, en el Chase Center de San Francisco, California.

Los otros encuentros de la segunda semana serán los siguientes: