Suscribirse

Deportes

Canal y hora para ver a Los Ángeles Lakers de Luka Doncic: segunda fecha de la NBA

Lakers busca su primera victoria de la temporada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

23 de octubre de 2025, 2:57 a. m.
Show a cargo de Lebron y Doncic con los Lakers
Lakers busca revancha ante Timberwolves sin LeBron y tras dura derrota inicial | Foto: Getty Images via AFP

Los Ángeles Lakers es uno de los equipos más populares de toda la NBA, pues ha sido varias veces campeón y ha tenido en sus filas a algunos de los mejores jugadores de la historia, como LeBron James y Luka Doncic en la actualidad, o en el pasado con Kobe Bryant y Shaquille O’Neal.

Lakers inició la temporada el pasado martes 21 de octubre enfrentando en su estadio, el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, a Golden State Warriors. El debut en esta temporada 2026-2027 fue una derrota a manos del equipo de Stephen Curry.

Por ello, una victoria será clave en el siguiente juego para no tener que remar contra la corriente y evitar complicaciones en la clasificación a los playoffs.

¿Cuándo será el siguiente partido?

El segundo encuentro de la temporada será nuevamente en el Crypto.com Arena, pero esta vez frente a los Minnesota Timberwolves, a las 21:00 (hora de Colombia). La transmisión oficial se podrá ver a través del NBA League Pass, ESPN y Disney Plus.

La primera aparición de Timberwolves será la noche de este miércoles 22 de octubre en el Moda Center de Portland, Oregón, donde enfrentarán a los Portland Trail Blazers.

El último partido entre Los Ángeles Lakers y Minnesota Timberwolves fue en la primera ronda de la postemporada de la NBA, en la que sorpresivamente los Timberwolves avanzaron eliminando al equipo californiano con un aplastante 4-1. Por ello, hay una deuda pendiente por parte de los Lakers.

El equipo angelino no contará con una de sus máximas figuras, LeBron James, debido a que desde hace semanas se confirmó que sufre una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas, posiblemente hasta el próximo mes de noviembre.

Contexto: Dos movimientos de último minuto en la NBA: a menos de una semana de iniciar la temporada

Otros partidos de la jornada

La segunda semana de la NBA arrancará el día de mañana, jueves 23 de octubre, con el encuentro entre Golden State Warriors y Denver Nuggets, en el Chase Center de San Francisco, California.

Los otros encuentros de la segunda semana serán los siguientes:

  • Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors
  • Atlanta Hawks vs. Orlando Magic
  • Cleveland Cavaliers vs. Brooklyn Nets
  • Boston Celtics vs. New York Knicks
  • Detroit Pistons vs. Houston Rockets
  • Miami Heat vs. Memphis Grizzlies
  • San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans
  • Washington Wizards vs. Dallas Mavericks
  • Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers
  • Utah Jazz vs. Sacramento Kings
  • Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se vivió ‘A la Luz de los Héroes’, la cena que recauda becas y esperanza para los hijos de uniformados caídos

2. Tormentas con “efecto lago” golpearán EE. UU. con lluvias extremas y riesgo de inundaciones: estos son los estados afectados

3. Destierran a figura del ciclismo colombiano: se quedó sin equipo y el futuro le oscurece

4. Canal y hora para ver a Los Ángeles Lakers de Luka Doncic: segunda fecha de la NBA

5. Yina Calderón confesó que Westcol le debe dinero por su pelea en ‘Stream Fighters’; esta sería la millonaria cifra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NBALos Angeles Lakers

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.