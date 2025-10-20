Suscribirse

Lakers vs. Warriors: hora exacta y canal para ver el partidazo inaugural de la NBA

Aunque LeBron James no estará presente, los fanáticos tienen altas expectativas por un nuevo duelo entre Luka Doncic y Steph Curry.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

20 de octubre de 2025, 4:02 p. m.
LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 03: Stephen Curry #30 of the Golden State Warriors drives against Luka Doncic #77 of the Los Angeles Lakers during the first half of a game at Crypto.com Arena on April 03, 2025 in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Michael Owens/Getty Images)
Steph Curry vs. Luka Doncic en un partido de Lakers contra Warriors | Foto: Getty Images

Este martes, 21 de octubre de 2025, arranca formalmente la temporada de la NBA en los Estados Unidos. Los Ángeles Lakers enfrentarán a Golden State Warriors en el Crypto.com Arena desde las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

El compromiso estará disponible por suscripción en la plataforma de Amazon Prime Video y NBA League Pass.

Contexto: Dos movimientos de último minuto en la NBA: a menos de una semana de iniciar la temporada

La principal ausencia en los Lakers es la de LeBron James, su máxima figura, quien sufre una lesión en el nervio ciático y no está en plenitud física.

La responsabilidad en la franquicia angelina recaerá en las manos de Luka Doncic, que busca el primer anillo de su carrera y quiere empezar con pie derecho ante los Warriors de Steph Curry.

Una temporada más para LeBron

LeBron James llegó a encender alarmas durante la pretemporada por el anuncio de su ‘segunda decisión’, que terminó siendo una pauta publicitaria para una famosa marca de bebidas embriagantes.

El máximo anotador histórico de la NBA finaliza contrato en junio después de que ejerciera su opción para renovar por una temporada, con un salario de 52,6 millones de dólares, en lugar de acordar una extensión a largo plazo.

Según su entorno, James seguirá de cerca el rendimiento de los Lakers en estas próximas semanas para decidir entre sus diferentes opciones, que incluyen solicitar el traspaso, marcharse a otra franquicia a final de curso o emprender la retirada.

Contexto: La NBA cambió esta importante regla: ¿a quién beneficia más a Curry o a LeBron?

A menos de tres meses de su 41 cumpleaños, el alero aún aspira a pelear por un quinto anillo de campeón y el actual plantel de los Lakers está muy por detrás del de otras potencias de la conferencia oeste como los Thunder, Rockets o Nuggets.

Rob Pelinka, mandamás deportivo del equipo californiano, tampoco parece dispuesto a hipotecarse para un último baile con LeBron ya que su prioridad es construir alrededor de Doncic, una superestrella 14 años menor.

Los Angeles Lakers
Luka Doncic el principal socio de LeBron en el equipo | Foto: AFP

Doncic toma la batuta

El esloveno debe ser el próximo rostro de la franquicia oro y púrpura, un nuevo eslabón de una cadena de íconos como el propio LeBron, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar.

En su caso, sin embargo, el aterrizaje en Los Ángeles no fue aparentemente voluntario.

Doncic tardó meses en sacudirse el impacto de ser traspasado en febrero por los Dallas Mavericks, poco después de ser el máximo anotador de la temporada y de guiar a la franquicia texana hasta sus primeras Finales en más de una década.

En esta temporada baja, el astro esloveno selló oficialmente su unión con la glamurosa franquicia extendiendo su contrato por tres campañas y 165 millones de dólares.

A su lado tendrá dos nombres de experiencia como el escolta Marcus Smart y el pívot DeAndre Ayton, ambos incorporados en el mercado de fichajes.

El primer examen serán los Golden State Warriors, liderados por el siempre peligroso Steph Curry y dirigidos una vez más por Steve Kerr.

A qué hora es y dónde ver Lakers vs. Warriors

  • NBA - Jornada 1
  • Estadio: Crypto.com Arena, Los Ángeles (California)
  • Fecha y hora: 21 de octubre de 2025, 9:00 p. m. (COL)
  • Canal: Amazon Prime Video y NBA League Pass.

*Con información de la AFP.

