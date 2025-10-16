Este jueves 16 de octubre se dieron dos movimientos que podrían ser claves de cara a la temporada que se aproxima de la NBA.

En un momento en el que faltan apenas días para el inicio de una de las temporadas que promete ser histórica para algunos jugadores y franquicias.

Iniciando con la participación número 23 de LeBron James en la NBA, con lo cual se convertirá en el basquetbolista con más apariciones en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Siguiendo con la que podría ser la última temporada de Stephen Curry en Golden State Warriors, cerrando la época dorada del equipo de San Francisco.

En ese panorama se dieron los dos siguientes movimientos:

Westbrook ficha por Sacramento Kings

El exjugador más valioso de la NBA, Russell Westbrook, fichó por los Sacramento Kings y comenzará su decimoctava temporada en la liga de baloncesto más poderosa del mundo, informó la franquicia este jueves.

Westbrook, de 36 años, jugó la temporada 2024-25 con los Nuggets de Denver, con un promedio de 13,3 puntos, 6,1 asistencias y 4,9 rebotes en 75 partidos.

Se había informado que Kings había estado en contacto con el nueve veces All-Star desde que se convirtió en agente libre en junio, después de que Denver Nuggets fuera eliminado en las semifinales de la Conferencia Oeste por Oklahoma City Thunder.

Westbrook se une a su séptimo equipo desde que fue seleccionado en el Draft de 2008 por Seattle Supersonics, que se convirtió precisamente en el Thunder.

El base estadounidense ostenta el récord de la liga con 203 triples-dobles y fue el máximo anotador de la NBA en 2015 y 2017.

I supported OKC for you

I supported Rockets for you

I supported Wizards for you

I supported Lakers for you

I supported Clippers for you

I supported Nuggets for you

I support the Kings for you



Whatever team you’re on…. I’ll support.



I love you Russell Westbrook. 💯 pic.twitter.com/t0jvJtyqqg — Beastbrook (@Beastbr00k0) October 16, 2025

También jugó en Houston Rockets, Washington Wizards, Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers.

En su temporada como jugador más valioso en 2016-17, Westbrook promedió 31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias, liderando la liga, y se convirtió en el primer jugador desde Oscar Robertson en 1962 en promediar un triple-doble durante toda una campaña.

San Antonio Spurs renueva a Wembanyama hasta 2027

El equipo de Texas prolongó por un año el contrato de la estrella francesa Victor Wembanyama hasta 2027, anunció este jueves la franquicia texana de la NBA.

Seleccionado en primera posición del Draft en 2023, el fenómeno galo, ahora de 21 años, firmó en sus inicios un contrato de tres años que su equipo podía prolongar unilateralmente por una temporada más.

3 YEARS AGO TODAY

18-year-old Victor Wembanyama put on a show vs the G League Ignite 👽



37 Points

11/20 Shooting

7/11 Threes

5 Blocks

4 Rebounds pic.twitter.com/fUJm1Rx1Db — Ballislife.com (@Ballislife) October 4, 2025

Como era de esperar, Spurs ha decidido prolongar a su joya en condiciones económicas favorables para ellos, pues los contratos de los rookies, es decir, los novatos de la liga norteamericana, tienen un límite máximo.

Por lo tanto, están muy lejos de las sumas que pueden negociar los jugadores veteranos.

Por ejemplo, la estrella de Boston Celtics, Jayson Tatum, firmó el año pasado un contrato estimado en 314 millones de dólares por cinco años.

Wemby, cuyo contrato de novato se estima en 55 millones de dólares por cuatro años, tendrá que esperar hasta la temporada 2027-2028 para poder optar por un contrato que se prevé colosal.

El gigante francés, de 2,24 metros de estatura, no ha vuelto a jugar un partido oficial desde su primera selección para el All-Star Game en el pasado mes de febrero, debido a una trombosis en el hombro derecho.

We’re running out of words to describe Victor Wembanyama.



In another display of his physics-defying toolkit... Wemby went to work for 27 points, 11 boards, 4 assists and 3 steals in just 24 minutes last night.



The Spurs are now 4-0 in preseason play!pic.twitter.com/qVTBJIGU89 — NBA (@NBA) October 14, 2025

Ahora, ya recuperado, ha participado en cuatro partidos de pretemporada y se espera que salte a la cancha el próximo miércoles 22 de octubre para el primer partido de Spurs, en Dallas, ante el comienzo del nuevo curso de la NBA.

Spurs también anunciaron este jueves que han renovado por tercera campaña, hasta 2027, a su escolta Stephon Castle, elegido novato del año en la primavera estadounidense.