NBA inmortaliza al equipo que devolvió la gloria: el ‘Redeem Team’ de Pekín ya es leyenda

Este fin de semana se llevó a cabo la importante ceremonia de inclusión al Salón de la Fama de la NBA. Fue un evento en el que se recordó a grandes figuras de la máxima categoría del baloncesto mundial, incluyendo jugadores y entrenadores que marcaron una época.

En este año 2025, los jurados tomaron una decisión bastante particular, puesto que resolvieron agregar a todos los jugadores que conformaron la plantilla de la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Aquella selección estadounidense tiene un lugar especial en la memoria de los fanáticos del baloncesto, pues fue la que logró la redención después de la actuación del equipo en los Olímpicos de Atenas 2004, donde el combinado norteamericano consiguió el tercer puesto.

Sin embargo, el evento no se limitó a la inclusión colectiva de la selección, puesto que de igual forma se destacó de manera individual a dos figuras legendarias:

Carmelo Anthony:

El mítico alero de casi 20 años de trayectoria en la NBA dejó una huella imborrable en las franquicias a las que perteneció. Inició su carrera en Denver Nuggets y posteriormente mostró un gran nivel con New York Knicks, equipos en los que estuvo durante 14 temporadas.

Después tuvo pasos fugaces en Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers y culminó en Los Ángeles Lakers.

Aunque nunca pudo proclamarse campeón de la NBA, es recordado en los Knicks por ser el jugador con más puntos en un partido (62). Además, mantiene el récord de más puntos consecutivos en un mismo encuentro, con 26 unidades.

Dwight Howard tuvo un paso recordado por Philadelphia 76ers. | Foto: AP

Dwight Howard:

El pívot, además de ganar la medalla de oro en los Olímpicos de 2008, se proclamó campeón de la NBA en la temporada de la pandemia con Los Lakers, acompañando a LeBron James.

Tuvo una extensa carrera de 17 temporadas, en las que sumó un anillo de campeón y defendió camisetas como las de Orlando Magic, Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards, Philadelphia 76ers y los mencionados Lakers.

El entrenador de la selección campeona en Pekín 2008, Mike Krzyzewski, también fue ingresado al Naismith Basketball Hall of Fame, al igual que la leyenda de la WNBA Sue Bird.