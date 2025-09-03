Nueva información respecto a la investigación de Leonard y Clippers por exceder el tope salarial

Los Ángeles Clippers quedaron en el centro de la polémica tras las acusaciones de que el equipo habría eludido las normas del límite salarial de la NBA al pagarle a su astro Kawhi Leonard 28 millones de dólares por un puesto inexistente. La información se dio a conocer el miércoles en el podcast Pablo Finds Out, conducido por el periodista Pablo Torre.

Según Torre, la operación se realizó a través de Aspiration, una empresa de plantación de árboles actualmente en bancarrota, de la cual el propietario de los Clippers, Steve Ballmer, era un inversor clave.

Los documentos de la quiebra revelaron que la compañía tenía registrado a “KL2 Aspire” como acreedor con derecho a recibir 7 millones de dólares anuales, parte de un contrato de 28 millones firmado en 2022. “KL2” corresponde a una empresa de responsabilidad limitada vinculada directamente con Leonard, cuyo número de camiseta es el 2, según informó Kancha.

De acuerdo con el reporte, Leonard firmó un contrato para promocionar la marca Aspiration, pero nunca realizó ninguna campaña publicitaria. Un exempleado de la compañía, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró a Torre que dicho pago “era en realidad un método para eludir el límite salarial de la NBA” y que la publicidad nunca estuvo en los planes reales de la empresa.

Exclusive: Kawhi Leonard signed a $28M endorsement deal for a "no-show job" with a fraudulent tree-planting company funded by $50M from Clippers owner Steve Ballmer, according to documents obtained by @PabloTorre.



"It was to circumvent the salary cap," an inside source says. pic.twitter.com/F6z5pNEkI1 — Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) September 3, 2025

Ante la gravedad de las acusaciones, los Clippers respondieron con un comunicado oficial en el que rechazaron categóricamente cualquier irregularidad. “Ni el señor Ballmer ni los Clippers eludieron el límite salarial ni incurrieron en ninguna conducta indebida relacionada con Aspiration. Cualquier afirmación contraria se puede demostrar que es falsa”, sostuvo la franquicia angelina.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente. La propia NBA emitió un comunicado el miércoles 3 de septiembre confirmando que abriría una investigación formal sobre el caso. El portavoz de la liga, Mike Bass, declaró a ESPN: “Estamos al tanto del informe de los medios de esta mañana sobre los Clippers y estamos iniciando una investigación”.

Leonard, uno de los jugadores más respetados de la liga, campeón con los San Antonio Spurs en 2014 y con los Toronto Raptors en 2019, se unió a los Clippers en 2019 tras rechazar una oferta más lucrativa del equipo canadiense para cumplir su deseo de jugar junto a Paul George y regresar a su ciudad natal, Los Ángeles.

En enero de 2024, firmó una extensión de contrato con los Clippers por tres años y 153 millones de dólares, cifra que lo mantiene como una de las piezas más costosas y decisivas de la franquicia.