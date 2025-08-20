Suscribirse

La NBA en shock: Pacers dan de qué hablar de cara a la siguiente temporada

El nuevo reto de Rick Carlisle con los Pacers para la siguiente temporada.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

21 de agosto de 2025, 3:15 a. m.
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA - JUNE 22: Head coach Rick Carlisle of the Indiana Pacers looks on against the Oklahoma City Thunder during the second quarter in Game Seven of the 2025 NBA Finals at Paycom Center on June 22, 2025 in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
Rick Carlisle continuará con los Pacers. | Foto: Getty Images

Los Indiana Pacers realizaron un movimiento clave de cara a la siguiente temporada, la renovación de Rick Carlisle, quien llevó al equipo a la gran final de la NBA en la temporada anterior.

Contexto: Se confirma drástico cambio en los Boston Celtics: promete un giro histórico en la NBA

Carlisle fue renovado mediante una extensión multianual, lo que lo convierte en uno de los entrenadores mejores pagados de toda la NBA.

Este es el segundo paso del entrenador de 65 años en la franquicia de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Ya había estado entre 2003 y 2007, y en esos cuatro años llevó al equipo a disputar las finales de conferencia en la temporada 2003-04 frente a los Detroit Pistons.

OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA - JUNE 16: Tyrese Haliburton #0 of the Indiana Pacers reacts during the first quarter \ao in Game Five of the 2025 NBA Finals at Paycom Center on June 16, 2025 in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
Tyrese Haliburton estrella de los Pacers, se perderá gran parte de la temporada. | Foto: Getty Images

En su regreso a los Pacers, Carlisle tomó un equipo en plena reestructuración, por lo que no pudo clasificar a los playoffs en sus primeras campañas. Sin embargo, en las dos últimas temporadas de la NBA demostró que era el indicado para liderar en los momentos decisivos.

Logró llevar a Indiana a dos finales de conferencia consecutivas y a una final de la NBA, cerrando la temporada 2024-25 con un récord de 50 victorias y 32 derrotas, además de forzar hasta un séptimo juego la definición del campeonato.

Contexto: La NBA lo cambia todo: estas son las fechas oficiales y el nuevo portal web para ver la siguiente temporada

El reto de la siguiente temporada para Carlisle estará más allá de una reestructuración, puesto que será una adaptación a una realidad complicada. Esto se debe a que en el séptimo partido de las finales de la NBA, Indiana perdió a su máxima estrella, Tyrese Haliburton, por la rotura del tendón de Aquiles, una lesión que probablemente lo mantendrá fuera de las canchas durante toda la temporada.

A esa dura baja se suma la marcha de Myles Christian Turner, uno de los pilares del juego interno de los Pacers, quien ahora forma parte de los Milwaukee Bucks. La ausencia de ambos jugadores significará un reto enorme para un plantel que venía consolidándose poco a poco en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Contexto: Drástico cambio en la NBA: este será el nuevo equipo que podría dominar la próxima década

Con esos obstáculos por delante, Carlisle deberá mostrar su mejor versión, puesto que la exigencia para Indiana será al menos regresar a la final de conferencia, teniendo en cuenta su historial reciente en la NBA.

Finalmente, el entrenador también se encuentra ante una temporada histórica en lo personal. Actualmente posee 86 victorias en playoffs, lo que lo ubica como el décimo entrenador con más triunfos en la historia de la NBA.

Además, está a solo siete victorias de alcanzar las 1,000 en temporada regular, un hito que lo consolidaría aún más como uno de los grandes estrategas del baloncesto moderno, según reportó Hispanos NBA.

