Se confirma drástico cambio en los Boston Celtics: promete un giro histórico en la NBA

La NBA aprobó un significativo cambio en los Boston Celtics, generando expectativas de un nuevo ciclo ganador.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

13 de agosto de 2025, 11:24 p. m.
2024 NBA Finals - Dallas Mavericks v Boston Celtics
Boston Celtics cambia de propietarios. | Foto: Getty Images via AFP

La NBA aprobó este miércoles 13 de agosto la venta de los icónicos Boston Celtics a un grupo inversor liderado por el empresario estadounidense Bill Chisholm, cinco meses después de que se acordara la operación por un valor en ese entonces récord de 6.100 millones de dólares.

La junta formada por los dueños de las franquicias de la NBA “aprobó por unanimidad la venta de la participación mayoritaria en los Boston Celtics a un grupo inversor liderado por Bill Chisholm”, afirmó la liga de básquetbol norteamericana en un escueto comunicado.

“Se espera que la transacción se concrete en breve”, agregó la misiva.

Chisholm es director general y cofundador de Symphony Technology Group, una firma estadounidense de capital privado que se enfoca en empresas de software.

Junto a coinversores compró a los Celtics por un valor inicial de 6.100 millones de dólares, que en su momento fue la oferta más alta realizada por un equipo deportivo norteamericano.

Sin embargo, la transacción fue superada por la venta en junio de Los Ángeles Lakers por 10.000 millones de dólares.

2024 NBA Finals - Game Five - Boston Celtics
El último campeonato de Boston Celtics fue en la emporada del 2024. | Foto: Getty Images via AFP

Cuando se anunció la venta de los Celtics, se afirmó que Wycliffe ‘Wyc’ Grousbeck continuaría en sus funciones de director ejecutivo y gobernador, supervisando las operaciones del equipo hasta la temporada 2027-28.

La familia Grousbeck y el empresario Stephen Pagliuca compraron los Celtics por 360 millones de dólares en 2002.

Pero los medios estadounidenses informaron esta semana que Chisholm asumirá el cargo de gobernador porque, según los términos del acuerdo, Grousbeck ya no tendrá la participación del 15% que exige la liga para ocupar ese cargo.

El cambio de planes obligado por la reglamentación no impedirá que Chisholm, que se define como “fan acérrimo de los Celtics”, y Grousbeck manejen juntos el equipo “tal como estaba previsto inicialmente”, informó ESPN.

Winning Time Lakers en HBO Max
Larry Bird es considerado una leyenda de los Celtics de Boston debido a su excepcional talento, liderazgo y logros con el equipo. Ganó tres campeonatos de la NBA (1981, 1984, 1986) y tres premios MVP consecutivos (1984-1986). | Foto: Warrick Page/HBO

Los Celtics son uno de los equipos con más historia en la NBA, acumulando 18 campeonatos, el más reciente en 2024 tras vencer a los Dallas Mavericks en una final de cinco partidos. Sin embargo, entre 1986 y 2008 atravesaron una sequía de 16 temporadas sin títulos, un periodo difícil para una franquicia de su nivel.

Los fanáticos esperan que esta nueva administración marque un cambio de rumbo, ya que en las más de dos décadas bajo la gestión anterior solo se consiguieron dos campeonatos. Con Chisholm al mando y una plantilla de alto rendimiento, el objetivo será mantener el dominio reciente y evitar largos periodos sin títulos.

*Realizado con información de AFP*

