Lakers sorprenden con fichaje clave para impulsar su camino hacia un equipo de élite

Los Ángeles Lakers fueron uno de los equipos con más movimientos en la reciente ventana de traspasos de la NBA, realizando diferentes intercambios que podrían postularlos como uno de los serios candidatos a las finales de conferencia.

Sin embargo, recientemente hicieron un anuncio que sorprendió no solo a sus fanáticos, sino a muchos admiradores del baloncesto internacional. Y es que, aunque ya ha pasado un tiempo desde la oleada de traspasos y firmas de agentes libres, esta vez la noticia no está relacionada con un jugador que se unirá a la plantilla.

Se trata de la posibilidad de la contratación de Jeremy Holsopple como entrenador principal de fuerza y acondicionamiento, un fichaje que busca potenciar el rendimiento físico del equipo, según publicó el periodista especializado Marc Stein.

Los Ángeles Lakers están en una etapa de transición teniendo en cuenta que también cambiaron de dueños. | Foto: Getty Images via AFP

Con su llegada, los Lakers esperan que su plantilla esté al 100 % para la temporada regular de la NBA y, aún más importante, para los playoffs. El historial reciente de la franquicia angelina deja un sabor agridulce, teniendo en cuenta que clasificaron a la postemporada ocupando el tercer lugar de la Conferencia Oeste con 50 victorias y 32 derrotas (promediando .610), pero fueron eliminados por los Minnesota Timberwolves en una serie de cinco partidos.

Según datos de ESPN, la edad promedio del equipo es de 28,35 años, por lo que una preparación física de alto nivel será fundamental para afrontar el tramo más exigente de la temporada. En ese sentido, Holsopple no es un desconocido en el mundo del baloncesto.

Fue galardonado como el mejor entrenador de fuerza y acondicionamiento de la NBA en marzo de 2021, cuando ejercía como director de rendimiento atlético de los Dallas Mavericks. En esa etapa, trabajó junto a Luka Dončić, la estrella eslovena que ahora lidera el proyecto de los Lakers.

Poco a poco, la franquicia cumple su objetivo de crear un entorno óptimo para Dončić, quien compartirá protagonismo con LeBron James y un grupo de jugadores de primer nivel como Adou Thiero, Jake LaRavia, Deandre Ayton, Marcus Smart, Chris Manon, Christian Koloko y su reciente selección del draft, también Adou Thiero, según reportó BolaVip.

Los Lakers podrían ir por Steph Curry la próxima temporada. | Foto: MediaNews Group via Getty Images

La visión de los Lakers va más allá de la temporada 2025-26. El plan es construir un equipo sólido para la campaña 2026-27, año en el que buscarán atraer a las mejores figuras del mercado de agentes libres.

Para ello, tienen previsto liberar al menos 100 millones de dólares en su tope salarial, lo que les permitiría armar un plantel de lujo acorde a la historia de la franquicia.