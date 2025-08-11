Suscribirse

Deportes

Lakers sorprenden con fichaje clave para impulsar su camino hacia un equipo de élite

Los angelinos hacen fichaje de lujo y buscan un equipo bien preparado para las finales.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

12 de agosto de 2025, 3:09 a. m.
Los Angeles Lakers forward LeBron James reacts toward Aaron Donald of the Los Angeles Rams, who was sitting court side, after scoring during the second half of an NBA basketball game against the Utah Jazz Wednesday, Feb. 16, 2022, in Los Angeles. The Lakers won 106-101. (AP/Mark J. Terrill)
Este sería el as bajo la manga de la franquicia angelina. | Foto: AP/Mark J. Terrill

Los Ángeles Lakers fueron uno de los equipos con más movimientos en la reciente ventana de traspasos de la NBA, realizando diferentes intercambios que podrían postularlos como uno de los serios candidatos a las finales de conferencia.

Sin embargo, recientemente hicieron un anuncio que sorprendió no solo a sus fanáticos, sino a muchos admiradores del baloncesto internacional. Y es que, aunque ya ha pasado un tiempo desde la oleada de traspasos y firmas de agentes libres, esta vez la noticia no está relacionada con un jugador que se unirá a la plantilla.

Se trata de la posibilidad de la contratación de Jeremy Holsopple como entrenador principal de fuerza y acondicionamiento, un fichaje que busca potenciar el rendimiento físico del equipo, según publicó el periodista especializado Marc Stein.

Los Angeles Lakers buscan un nuevo anillo
Los Ángeles Lakers están en una etapa de transición teniendo en cuenta que también cambiaron de dueños. | Foto: Getty Images via AFP

Con su llegada, los Lakers esperan que su plantilla esté al 100 % para la temporada regular de la NBA y, aún más importante, para los playoffs. El historial reciente de la franquicia angelina deja un sabor agridulce, teniendo en cuenta que clasificaron a la postemporada ocupando el tercer lugar de la Conferencia Oeste con 50 victorias y 32 derrotas (promediando .610), pero fueron eliminados por los Minnesota Timberwolves en una serie de cinco partidos.

Lo más leído

1. Video | Así fue el emotivo momento del ingreso del féretro de Miguel Uribe Turbay al Capitolio Nacional
2. Procuraduría pidió tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”

Según datos de ESPN, la edad promedio del equipo es de 28,35 años, por lo que una preparación física de alto nivel será fundamental para afrontar el tramo más exigente de la temporada. En ese sentido, Holsopple no es un desconocido en el mundo del baloncesto.

Contexto: Boston Celtics asegura su futuro: el movimiento que busca mantenerlos en la cima de la NBA

Fue galardonado como el mejor entrenador de fuerza y acondicionamiento de la NBA en marzo de 2021, cuando ejercía como director de rendimiento atlético de los Dallas Mavericks. En esa etapa, trabajó junto a Luka Dončić, la estrella eslovena que ahora lidera el proyecto de los Lakers.

Poco a poco, la franquicia cumple su objetivo de crear un entorno óptimo para Dončić, quien compartirá protagonismo con LeBron James y un grupo de jugadores de primer nivel como Adou Thiero, Jake LaRavia, Deandre Ayton, Marcus Smart, Chris Manon, Christian Koloko y su reciente selección del draft, también Adou Thiero, según reportó BolaVip.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - MAY 2: Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) and Los Angeles Lakers' LeBron James (6) share a moment from the sideline before going back to the court in the second quarter of Game 1 of the Western Conference semifinals at Chase Center in San Francisco, Calif., on Tuesday, May 2, 2023. (Photo by Ray Chavez/MediaNews Group/The Mercury News via Getty Images)
Los Lakers podrían ir por Steph Curry la próxima temporada. | Foto: MediaNews Group via Getty Images

La visión de los Lakers va más allá de la temporada 2025-26. El plan es construir un equipo sólido para la campaña 2026-27, año en el que buscarán atraer a las mejores figuras del mercado de agentes libres.

Para ello, tienen previsto liberar al menos 100 millones de dólares en su tope salarial, lo que les permitiría armar un plantel de lujo acorde a la historia de la franquicia.

Contexto: Crimen en la NBA: arrestan a Gilbert Arenas y enfrenta hasta 5 años de prisión

Pese a esta estrategia a mediano plazo, el equipo ya cuenta con una plantilla competitiva capaz de luchar por el título en la próxima temporada. La llegada de Holsopple refuerza ese objetivo, brindando la preparación física necesaria para mantenerse al máximo nivel durante toda la campaña y, especialmente, en el momento clave, los playoffs.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Barcelona cerraría el mercado por lo alto: busca quitarle una joya al Atlético de Madrid

2. Mariana Zapata reveló las razones por la que terminó su relación: “Yo no soy quién para convertirme en un obstáculo”

3. Lakers sorprenden con fichaje clave para impulsar su camino hacia un equipo de élite

4. Desafío Siglo XXI: este es el nuevo eliminado de la competencia, el llanto fue protagonista

5. Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras la fecha 6: tres históricos se hunden en el fondo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Los Ángeles NBANBA FinalsLeBron James

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.