Los Lakers preparan un golpe histórico: el plan para rodear a Luka Dončić de superestrellas de la NBA

Los Ángeles Lakers son uno de los equipos históricos de la NBA y, desde su ingreso en 1948, han dejado una huella imborrable en el baloncesto mundial. En aquel entonces eran conocidos como los Minneapolis Lakers, hasta que en 1961 adoptaron oficialmente el nombre de Los Angeles Lakers.

Desde entonces, la franquicia angelina ha conformado plantillas legendarias, acumulando campeonatos y figuras icónicas que han marcado distintas épocas de la liga. Ese parece ser nuevamente el plan de la institución.

Recientemente, el equipo cambió de dueños, un movimiento que ha generado ajustes internos que podrían tener repercusiones también dentro de la cancha.

Todo gira en torno a su nueva estrella, el esloveno Luka Dončić, de 26 años y 1,98 m de estatura, considerado uno de los talentos más determinantes de la próxima década en la NBA. Los Lakers lo incorporaron en febrero y, desde entonces, la directiva trabaja en construir un equipo competitivo a su alrededor.

Los Angeles Lakersno cerraron bien la temporada anterior. | Foto: Getty Images via AFP

Actualmente, la plantilla cuenta con jugadores de gran nivel como Marcus Smart, Deandre Ayton y el veterano LeBron James, lo que ya les asegura una base sólida.

Sin embargo, el objetivo principal parece ser otro, reducir la masa salarial para abrir un margen de al menos 100 millones de dólares de cara a la ventana de transferencias de la temporada 2027. Con ese presupuesto, la franquicia podría aspirar a incorporar nombres de primerísimo nivel, según un reporte de Bolavip.

Según el periodista especializado Bobby Marks, esta temporada será de transición para los Lakers. Si bien cuentan con piezas importantes, aún les falta profundidad para competir de tú a tú con equipos mejor preparados, como los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, o franquicias en gran momento como Indiana Pacers, New York Knicks y Boston Celtics.

Stephen Curry es considerado uno de los mejores 10 jugadores de toda la historia de la NBA. | Foto: Getty Images

El plan, de acuerdo con Marks, es apuntar a estrellas de impacto inmediato para acompañar el proyecto de Dončić. Entre los posibles objetivos figuran leyendas y referentes actuales como Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo o Nikola Jokić.

Muchos de estos jugadores finalizan contrato próximamente o podrían quedar disponibles para un intercambio, lo que abre una ventana de oportunidad para la gerencia angelina.

Si los Lakers logran concretar fichajes de ese calibre, no solo formarían un equipo temible en la NBA actual, sino que podrían escribir un nuevo capítulo dorado en la historia de la liga.

La posibilidad de reunir a Dončić con otros astros de renombre despierta ilusión en la afición y podría devolver a la franquicia al lugar de protagonismo que siempre ha perseguido.