Desgarrador llanto del padre de Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano fallecido en España

Luto en el ciclismo colombiano. El deporte en el país se ve sorprendido luego de los reportes desde España sobre la muerte del ciclista boyacense Cristian Camilo Muñoz, pedalista de 30 años de edad que hacía parte del equipo NU de Colombia.

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El equipo que representaba a Cristian Camilo Muñoz emitió un comunicado oficial, en el que explicó a detalle lo que le habría ocurrido al pedalista que hacía parte de sus filas desde 2024.

Cristian Muñoz sufrió una herida compleja en la rodilla izquierda por una caída en el Tour del Jura, por lo que fue tratado con antibióticos y puntos de sutura, antes de viajar a España para acompañar a su equipo en la Vuelta a Asturias.

Raúl Mesa, el director del equipo NU, contó que ya estaba recibiendo antibióticos desde Francia, pero su pierna seguía hinchada. Por eso, fue llevado a un hospital en Oviedo (España), donde le encontraron una infección difícil de tratar.

Cristian Camilo Muñoz hacía parte del equipo Nu Colombia. Foto: Nu Colombia

Las imágenes de su padre desde Colombia son desgarradoras. En la cámara de Noticias Caracol, Luis Muñoz habló, pero su voz temblaba después de recibir la trágica noticia desde Europa. Como es común entre los deportistas colombianos, Cristian proviene de una familia trabajadora y modesta, que se siente orgullosa de los logros de su hijo en las competencias de ciclismo a nivel mundial.

#Mundo | Hay luto en el ciclismo por la muerte del ciclista boyacense Cristian Muñoz. Así recuerdan al deportista en Colombia.



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Comunicado oficial del equipo NU Colombia

“Para el equipo de ciclismo Nu Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia”, indicó el comunicado del equipo.

“Tras la caída, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió manejo de una herida en la rodilla izquierda. Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada”, explicó la escuadra colombiana.

Cristian Camilo Muñoz durante una competencia de con el equipo Nu Colombia. Foto: Nu Colombia

“Cristian tenía 30 años, oriundo de Ventaquemada, Boyacá, y desde 2024 formaba parte del equipo de ciclismo NU Colombia en la categoría Continental, donde obtuvo victorias en etapas de diversas carreras como la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá. Además, fue campeón de los premios de montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas. Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generosa con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban”, agregó el comunicado.