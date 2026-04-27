Nairo Quintana no para y va por el Tour de Romandía: canal para verlo en vivo en Colombia

No ha pasado ni una semana desde que Nairo Quintana fue campeón en Europa y ya busca otro título en Suiza. Este lunes, 27 de abril, fue confirmado por Movistar Team como parte de la nómina que disputará el Tour de Romandía.

Dicha nueva carrera está prevista a correrse desde este 28 de abril, hasta el próximo 3 de mayo con figuras colombianas, así como otras de gran importancia en Europa.

Daniel Felipe Martínez, de Colombia. Con Red Bull-BORA-hansgrohe correrá el Tour de Romandía 2026 Foto: Getty Images

Según lo previsto, los nacionales que harán parte serán Nairo Quintana (Movistar Team), Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) y Sergio Higuita (XDS Astana Team). Entre las estrellas del Viejo Continente que estarán, destaca la presencia de Tadej Pogačar (UAE Emirates Team).

Egan Bernal y una gran presentación en Lieja-Bastoña-Lieja: Tadej Pogačar se llevó la victoria

Noticia dejó “frío” a Nairo Quintana: devastado, la contó tras ganar en la Vuelta a Asturias

Recorrido del Tour de Romandía

En las etapas 2, 4 y 5 está previsto que la montaña aparezca. Esas fracciones serán las que le sirvan para marcar diferencia rumbo al título.

Según lo estipulado por los organizadores, en los últimos dos días es donde más ataques esperan que se den con premios de primera categoría. Durante el cuarto día hay dos ascensos, que desafiarán a los más fuertes de piernas.

Tadej Pogačar, ciclista esloveno enfrentará a Nairo Quintana en el Tour de Romandía. Foto: Getty Images

Etapa Prólogo: Martes, 28 de abril

Recorrido: Villars-sur-Glâne (3,2 km)

Tipo: Llana

Etapa 1: Miércoles, 29 de abril

Recorrido: Martigny - Martigny (171,2 km)

Tipo: Ondulada

Etapa 2: Jueves, 30 de abril

Recorrido: Rue - Vuecherens (173,1 km)

Tipo: Media montaña

Etapa 3: Viernes, 1 de mayo

Recorrido: Orbe - Orbe (176,6 km)

Tipo: Ondulada

Etapa 4: Sábado, 2 de mayo

Recorrido: Broc - Charmey (149,6 km)

Tipo: Montaña

Etapa 5: Domingo, 3 de mayo

Recorrido: Lucens - Leysin (178,2 km)

Tipo: Montaña con final en alto

Quien desee seguir las emociones del Tour de Romandía lo podrá hacer a través de la señal de RTVC / Señal Colombia. En SEMANA después de cada etapa, habrá un resumen e información de los cambios en la general general.

De menos a más: el año de Nairo Quintana

En Asturias, Nairo se dio el gusto de ser ganador de una competencia en la que ya había sido campeón. Justo eso es lo que espera también lograr en Romandía, luego de haber sido el mejor en el año 2016.

De su más reciente triunfo, el colombiano declaró ante los medios de comunicación que “ha sido espectacular, hemos trabajado bien como equipo y hemos controlado bien. (…)“.

#Atención Nairo Quintana ganó la Vuelta a Asturias en su año de despedida, a sus 36 años. Es la tercera vez que gana esta competencia en su carrera. pic.twitter.com/z8vdYTprP0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 26, 2026

Haciendo dupla con uno de los de la nueva camada de escarabajos tuvo palabras de agradecimiento por cooperar para su victoria: “También quería agradecer el trabajo de Diego Pescador y quería echarle una mano para que subiera al podio”.

De lo que está siendo el año de su adiós, luego de haber anunciado que se retirará definitivamente al terminar la campaña actual: “Por acá seguiré rodando, seguiré con los amigos”.

Murió ciclista colombiano: infección en rodilla llevó al trágico desenlace, informó su equipo

“Agradecer de manera inmensa por todo el cariño que nos han dado, por todo el apoyo, por salir a las calles y animarme. Es una tierra que siempre llevaré en el corazón”, completó diciendo el hijo de Cómbita, Boyacá.

Todas estas competencias del calendario que no son como tal grandes vueltas, constituyen justamente la preparación para llegar de manera óptima al Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. La primera está prevista a realizarse entre el 8 de mayo del 2026, hasta el 31 del mismo mes.