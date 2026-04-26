Egan Bernal y una gran presentación en Lieja-Bastoña-Lieja: Tadej Pogačar se llevó la victoria

Este domingo, 26 de abril, se disputó la Lieja-Bastoña-Lieja, con un recorrido de 259 kilómetros y once puertos de montaña, y se registró una destacada actuación de ciclistas colombianos.

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Egan Bernal (INEOS Grenadiers) demostró que está más que listo para lo que se viene y quedó quinto tras disputar el sprint entre los perseguidores. Tadej Pogačar, por su parte, dominó y se llevó la victoria en otra magistral presentación.

El colombiano, nuevamente, dejó en claro que quiere llegar a todo lo alto y, tras lo que fue su subcampeonato en el Tour de los Alpes, ahora tuvo otra gran presentación.

Con esto, Bernal está mostrando que ya quedaron atrás sus problemas físicos y que está más que preparado para afrontar el Giro de Italia.

Ciclistas durante la Lieja-Bastoña-Lieja. Foto: Getty Images

Pogačar, más sólido que nunca

Tadej volvió a dejar en evidencia por qué es uno de los mejores ciclistas del mundo; se impuso en solitario con 45 segundos de ventaja sobre Paul Seixas, mientras que el belga Remco Evenepoel completó el podio a casi dos minutos.

Escapado junto al francés a 34 kilómetros de meta, el campeón del mundo esloveno se quedó solo en cabeza veinte kilómetros más adelante, en la última dificultad del día, para firmar su cuarta victoria en la Decana de las clásicas, a un triunfo del récord que posee Eddy Merckcx.

El duelo anunciado entre el fenómeno esloveno, de 27 años, y el prodigio francés, ocho años más joven, sí tuvo lugar.

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Seixas, del equipo Décathlon, solo cedió ante los repetidos ataques de Pogi (UAE) a 14 kilómetros de la meta.

Los dos hombres dejaron atrás a sus rivales en la Côte de La Redoute, a 34 kilómetros de la llegada, el lugar elegido por el esloveno para lanzar su ataque, como en las dos últimas ediciones.

Pero si en 2024 y 2025 el ogro del equipo UAE había conseguido marcharse en solitario hacia la victoria, juzgada en el Quai des Ardennes de Lieja, esta vez tuvo que soportar la compañía de Seixas.

Con este cuarto triunfo, el tercero consecutivo, Pogacar alcanza al español Alejandro Valverde y al italiano Moreno Argentin, a una victoria del récord que ostenta el icono Eddy Merckcx.

Tadej Pogacar durante la Lieja-Bastoña-Lieja. Foto: Getty Images

Así quedó la clasificación

Tadej Pogacar – UAE Team Emirates - XRG – 5:50:28 Paul Seixas – Decathlon CMA CGM Team – +0:45 Remco Evenepoel – Red Bull - BORA - hansgrohe – +1:42 Emiel Verstrynge – Alpecin-Deceuninck – +1:42 Egan Bernal – INEOS Grenadiers – +1:42