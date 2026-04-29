Muchos lo desconocen: este es el significado del “1N23456” en motos

La venta de motocicletas en Colombia sigue creciendo. Un informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco confirmó que en los primeros meses del año aumentó la compra de este tipo de vehículos en el país.

¿Dónde roban más motos en 2026? La región que superó a Bogotá, según Asopartes

Nada más en febrero de 2026, se registraron 109.606 motocicletas nuevas en Colombia, un incremento del 36,06 % frente al mismo mes de 2025. Además, el aumento fue del 14,36 % en comparación a enero de este mismo año.

A pesar de la tendencia y la llegada de nuevas motos a las vías del país, muchos conductores aún desconocen el significado de “1N23456”, un código que habla de las velocidades del vehículo.

“1N23456” es una frase que se refiere al patrón de cambio de marchas estándar que traen la mayoría de motos modernas: la primera marcha hacia abajo, seguida por neutro y los otros cinco cambios. El código lo utilizan los conductores cuando quieren hablar de las velocidades.

La empresa de diseño de motos Grypmat explicó que “1N23456” representa la transmisión del motor. Además, entregó una guía para que quienes estén aprendiendo a manejar conozcan cómo cambiar las marchas en una moto.

Los motociclistas pueden aprender a realizar los cambios con facilidad. Foto: Getty Images

¿Cómo cambiar las marchas en una motocicleta?

Grypmat explicó a los nuevos conductores que el primer paso es girar la llave a la posición de encendido. Luego, es necesario apretar el embrague y bajar la marcha con el pie izquierdo. Sin soltarlo, se empuja ligeramente la palanca de cambios hacia arriba con el mismo pie.

La mayoría de motocicletas cuentan con una transmisión “1-N-2-3-4-5-6”. Para pasar del punto muerto a primera marcha, solo es necesario bajar la palanca e ir seleccionando otras marchas al acelerar.

Pilas, estas son las infracciones de tránsito que le pueden costar más de $10 millones

Para reducir la velocidad, se recomienda ir bajando de marchas para mantener el funcionamiento del motor. Para ello, es necesario soltar el acelerador y aplicar los frenos. Cuando baje, se aprieta el embrague y se reduce al mismo tiempo la marcha.

“Aprender a cambiar de marcha en una motocicleta con suavidad requiere práctica y es la parte más intimidante del proceso para muchos motociclistas principiantes. Pero una vez que domines esta habilidad, se te abrirá un mundo de posibilidades”, señaló la marca.

También se puede bajar a un cambio inferior y no detenerse por completo. La recomendación es que los conductores practiquen cómo realizar los cambios en un ambiente controlado antes de ponerlos en práctica.