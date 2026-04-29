Inició la preventa para Karol G en Bogotá: localidades confirmadas y precios para el ‘Viajando por el mundo Tropitour’

La espera terminó. Después de días de rumores y ansias, ya se conocen los precios de las boletas para ver a Karol G en El Campín y, como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en reaccionar.

Karol G tocó el corazón de millones de fans con ‘Después de ti’, su canción junto al vocalista de Cigarettes After Sex

La Bichota llega a Bogotá el viernes 4 de diciembre como parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour, y el reencuentro con su público colombiano promete ser de los grandes.

Habrá canciones que han dejado huella de su último álbum, emoción a tope y, claro, una producción a la altura de quien hoy es una de las latinas más poderosas de la industria musical.

Inició la preventa

Este miércoles 29 de abril arrancó la venta a través de Ticketmaster, aunque no todos pudieron entrar al mismo tiempo. Primero fue la preventa exclusiva del Banco Falabella desde las 10 de la mañana, luego el turno fue para fans registrados con código, y finalmente llegará la venta abierta al público general.

En cuanto a los precios, algunas localidades superan los 364.000 pesos, dependiendo de la zona elegida dentro del estadio. Las zonas VIP, las más cercanas al escenario, son las más costosas, mientras que las graderías siguen siendo la opción para quienes quieren vivir el show sin que el bolsillo se afecte tanto.

Aun así, la demanda se espera muy alta, y no es para menos. La Bichota de Medellín no llegó hasta aquí de la noche a la mañana, pues pasó de presentaciones locales a llenar estadios en varios países, con álbumes como KG0516 y Mañana será bonito dominando las listas internacionales y con varios Grammy Latinos en el bolsillo.

Costo de la boletería por localidades

Norte Alta (+18): Precio $ 300.000 - Servicio $ 64.000 - Total $ 364.000.

Oriental Alta Familiar (+10): Precio $ 500.000 - Servicio $ 99.000 - Total $ 599.000.

Occidental Alta (+18): Precio $ 500.000 - Servicio $ 99.000 - Total $ 599.000.

Preferencial (+18): Precio $ 500.000 - Servicio $ 99.000 - Total $ 599.000.

Oriental Baja (+18): Precio $ 600.000 - Servicio $ 117.000 - Total $ 717.000.

Occidental Baja (+18): Precio $ 600.000 - Servicio $ 117.000 - Total $ 717.000.

Occidental Alta VIP (+18): Precio $ 700.000 - Servicio $ 135.000 - Total $ 835.000.

VIP Occidental (+18): Precio $ 900.000 - Servicio $ 171.000 - Total $ 1.071.000.

VIP Oriental (+18): Precio $ 900.000 - Servicio $ 171.000 - Total $ 1.071.000

200 Copas Oriental (+18): Precio $ 1.500.000 - Servicio $ 278.000 - Total $ 1.778.000.

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200 Copas Occidental (+18): Precio $ 1.500.000 - Servicio $ 278.000 - Total $ 1.778.000.

Palcos VIP Oriental (+18): Precio $ 22.000.000 - Servicio $ 3.500.000 - Total $ 25.500.000.

Palcos VIP Occidental (+18): Precio $ 22.000.000 - Servicio $ 3.500.000 - Total $ 25.500.000.