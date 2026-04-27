Karol G tocó el corazón de millones de fans con ‘Después de ti’, su canción junto al vocalista de Cigarettes After Sex

La artista internacional Karol G lanzó Después de ti junto a Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex, este es un tema profundamente íntimo que llega como un lanzamiento sorpresa tras uno de los momentos en vivo más comentados del año.

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Durante su reciente presentación en Coachella, Karol G estrenó Después de ti por sorpresa, ofreciendo un momento tranquilo y cargado de emoción que inmediatamente cambió la energía del público. La canción ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Lo que comienza como una sorpresa, rápidamente se convierte en algo más grande. Una reflexión sobre la pérdida y el duelo, Después de ti captura la quietud que sigue a la ausencia: los recuerdos que permanecen, las preguntas que persisten y la realidad de aprender a existir después de que alguien a quien amas ya no está.

La canción combina la melancolía etérea característica de Greg Gonzalez con la interpretación cruda y contenida de Karol G, creando un sonido que parece suspendido en el tiempo: delicado, inquietante y profundamente personal.

El tema causó una reacción en las redes sociales, donde los fans comparten clips y respuestas llenas de emoción que se difunden rápidamente por todo el mundo.

En todas las plataformas, el público comienza a publicar no solo momentos de la actuación, sino también sus propias historias: vídeos antiguos, fotos y recuerdos de seres queridos que ya no están y esto hace que no sea solo un momento viral, sino colectivo.

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Después de ti se convierte en un espacio donde el dolor se expresa en voz alta, donde la pérdida se siente comprendida y donde la sanación, aunque sea por un instante, parece posible. Incluso antes de su lanzamiento oficial, la canción ya está por todas partes, demostrando que algunos discos no esperan a ser lanzados; se sienten justo cuando más se necesitan.

El lanzamiento sorpresa llegó tras la histórica actuación de Karol G en Coachella y coincidió con el anuncio de su Viajando Por El Mundo TropiTour, una gira mundial por estadios que marca un nuevo hito en su carrera.

La gira convertirá a Karol G en la primera artista latina en encabezar estadios en toda Europa como parte de una gira mundial, ampliando aún más su impacto en el escenario internacional.