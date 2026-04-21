Karol G confirmó nueva gira; ‘Viajando por el mundo Tropitour’ llegará a varias ciudades incluida Bogotá: estas son las fechas y lugares

Karol G, quien se ha consolidado como una de las artistas urbanas más famosas de Colombia, viene de conquistar en los últimos días con sus presentaciones en Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo.
En el último show de dio la cantante paisa en este festival, llenó de emoción a sus fanáticos al confirmar que iniciará la gira de su álbum Tropicoqueta.
En las pantallas de Coachella, apareció el mensaje: “Nos vamos de tour”, y en ese mismo instante, la misma Karol G lo reconfirmó al decirles a todos desde la tarima que hará Tropitour.
a karol g primeira mulher latina a se apresentar no palco principal do coachella encerrou o festival da maneira mais fodastica e anunciando a tour do jeito mais frenético e empolgante possível juro deu o nome, show perfeito ela é maravilhosa #KAROLCHELLA pic.twitter.com/vmNrzHaASe— belly (@puentillada) April 20, 2026
Karol G confirma gira de su álbum ‘Tropicoqueta’
Hace algunos minutos, a través de la cuenta oficial del tour de ‘La Bichota’, se confirmó la gira y se dieron a conocer algunas de las ciudades que ya están confirmadas.
“Viajando por el mundo Tropitour. Fechas oficiales y toda la información sobre los shows en las cuentas oficiales de @karolg @karolgtour y karolgmusic.com”, se lee en el post.
En esta publicación se puede apreciar que Karol G va a llegar con esta gira gira a diferentes ciudades de Norteamerica, Europa y Latinoamérica.
En cuanto a su país, solamente se puede ver la fecha en Bogotá, el 4 de diciembre de este año. Sin embargo, en las historias de esta cuenta hacen la aclaración de que obviamente la cantante estará en su ciudad, Medellín, pero afirman que, por la remodelación del estadio, aún no pueden confirmar una fecha.
“Medellín es nuestra casa y siempre será una prioridad. Sin embargo, debido al proceso de remodelación que se iniciará en el estado Atanasio Girardot, en este momento no es posible anunciar el show en la ciudad, ya que enfrentamos limitaciones técnicas y logísticas que debemos tener en cuenta. Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín se lo merece”, se lee.
Estas son algunas de las fechas confirmadas para este nuevo Tour de Carolina Giraldo:
- 24 de julio de 2026: Soldier Field, Chicago, IL
- 29 de julio de 2026: Rogers Stadium, Toronto, ON
- 2 de agosto de 2026: Northwest Stadium, Washington, DC
- 7 de agosto de 2026: Allegiant Stadium, Las Vegas, NV
- 14 de agosto de 2026: SoFi Stadium, Los Angeles, CA
- 21 de agosto de 2026: Levi’s Stadium, San Francisco, CA
- 26 de agosto de 2026: Lumen Field, Seattle, WA
- 29 de agosto de 2026: State Farm Stadium, Phoenix, AZ
- 2 de septiembre de 2026: Alamodome, San Antonio, TX
- 6 de septiembre de 2026: Sun Bowl Stadium, El Paso, TX
- 12 de septiembre de 2026: Gillette Stadium, Boston, MA
- 17 de septiembre de 2026: MetLife Stadium, New York, NY
- 24 de septiembre de 2026: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
- 27 de septiembre de 2026: Reliant Stadium, Houston, TX
- 2 de octubre de 2026: Hard Rock Stadium, Miami, FL
- 9 de octubre de 2026: Raymond James Stadium, Tampa, FL
- 15 de octubre de 2026: AT&T Stadium, Dallas, TX
- 6 de noviembre de 2026: Estadio BBVA, Monterrey, México
- 13 de noviembre de 2026: GNP Seguros Stadium, Ciudad de México, México
- 27 de noviembre de 2026: Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica
- 4 de diciembre de 2026: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, Colombia
- 15 de enero de 2027: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador
- 22 de enero de 2027: Estadio San Marcos, Lima, Perú
- 28 de enero de 2027: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile
- 5 de febrero de 2027: Venue TBD, Buenos Aires, Argentina
- 12 de febrero de 2027: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo, Brasil
- 19 de febrero de 2027: Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana