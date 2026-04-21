Karol G confirmó nueva gira; ‘Viajando por el mundo Tropitour’ llegará a varias ciudades incluida Bogotá: estas son las fechas y lugares

Karol G, quien se ha consolidado como una de las artistas urbanas más famosas de Colombia, viene de conquistar en los últimos días con sus presentaciones en Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo.

En el último show de dio la cantante paisa en este festival, llenó de emoción a sus fanáticos al confirmar que iniciará la gira de su álbum Tropicoqueta.

En las pantallas de Coachella, apareció el mensaje: “Nos vamos de tour”, y en ese mismo instante, la misma Karol G lo reconfirmó al decirles a todos desde la tarima que hará Tropitour.

Karol G confirma gira de su álbum ‘Tropicoqueta’

Hace algunos minutos, a través de la cuenta oficial del tour de ‘La Bichota’, se confirmó la gira y se dieron a conocer algunas de las ciudades que ya están confirmadas.

“Viajando por el mundo Tropitour. Fechas oficiales y toda la información sobre los shows en las cuentas oficiales de @karolg @karolgtour y karolgmusic.com”, se lee en el post.

En esta publicación se puede apreciar que Karol G va a llegar con esta gira gira a diferentes ciudades de Norteamerica, Europa y Latinoamérica.

En cuanto a su país, solamente se puede ver la fecha en Bogotá, el 4 de diciembre de este año. Sin embargo, en las historias de esta cuenta hacen la aclaración de que obviamente la cantante estará en su ciudad, Medellín, pero afirman que, por la remodelación del estadio, aún no pueden confirmar una fecha.

“Medellín es nuestra casa y siempre será una prioridad. Sin embargo, debido al proceso de remodelación que se iniciará en el estado Atanasio Girardot, en este momento no es posible anunciar el show en la ciudad, ya que enfrentamos limitaciones técnicas y logísticas que debemos tener en cuenta. Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín se lo merece”, se lee.

Karol G explicó por qué Medellín no está en su gira Viajando por el mundo Tropitour Foto: Instagram: @karolgtour

Estas son algunas de las fechas confirmadas para este nuevo Tour de Carolina Giraldo:

24 de julio de 2026 : Soldier Field, Chicago, IL

: Soldier Field, Chicago, IL 29 de julio de 2026 : Rogers Stadium, Toronto, ON

: Rogers Stadium, Toronto, ON 2 de agosto de 2026 : Northwest Stadium, Washington, DC

: Northwest Stadium, Washington, DC 7 de agosto de 2026 : Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

: Allegiant Stadium, Las Vegas, NV 14 de agosto de 2026 : SoFi Stadium, Los Angeles, CA

: SoFi Stadium, Los Angeles, CA 21 de agosto de 2026 : Levi’s Stadium, San Francisco, CA

: Levi’s Stadium, San Francisco, CA 26 de agosto de 2026 : Lumen Field, Seattle, WA

: Lumen Field, Seattle, WA 29 de agosto de 2026 : State Farm Stadium, Phoenix, AZ

: State Farm Stadium, Phoenix, AZ 2 de septiembre de 2026 : Alamodome, San Antonio, TX

: Alamodome, San Antonio, TX 6 de septiembre de 2026 : Sun Bowl Stadium, El Paso, TX

: Sun Bowl Stadium, El Paso, TX 12 de septiembre de 2026 : Gillette Stadium, Boston, MA

: Gillette Stadium, Boston, MA 17 de septiembre de 2026 : MetLife Stadium, New York, NY

: MetLife Stadium, New York, NY 24 de septiembre de 2026 : Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA

: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA 27 de septiembre de 2026 : Reliant Stadium, Houston, TX

: Reliant Stadium, Houston, TX 2 de octubre de 2026 : Hard Rock Stadium, Miami, FL

: Hard Rock Stadium, Miami, FL 9 de octubre de 2026 : Raymond James Stadium, Tampa, FL

: Raymond James Stadium, Tampa, FL 15 de octubre de 2026: AT&T Stadium, Dallas, TX

6 de noviembre de 2026 : Estadio BBVA, Monterrey, México

: Estadio BBVA, Monterrey, México 13 de noviembre de 2026 : GNP Seguros Stadium, Ciudad de México, México

: GNP Seguros Stadium, Ciudad de México, México 27 de noviembre de 2026 : Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica

: Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica 4 de diciembre de 2026 : Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, Colombia

: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, Colombia 15 de enero de 2027 : Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador

: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador 22 de enero de 2027 : Estadio San Marcos, Lima, Perú

: Estadio San Marcos, Lima, Perú 28 de enero de 2027 : Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile

: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile 5 de febrero de 2027 : Venue TBD, Buenos Aires, Argentina

: Venue TBD, Buenos Aires, Argentina 12 de febrero de 2027 : Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo, Brasil

: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo, Brasil 19 de febrero de 2027: Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana