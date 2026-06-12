Mundial 2026: Katy Perry y Jason Sudeikis lideran la inauguración oficial en la sede de Estados Unidos

La Copa del Mundo 2026 vivió uno de sus momentos más esperados con la inauguración oficial de la sede de Estados Unidos. Ante miles de espectadores y previo al crucial encuentro deportivo entre la selección norteamericana y Paraguay, el escenario se transformó en una pasarela de estrellas de la música y el entretenimiento global, consolidando el inicio de la fiesta futbolística en territorio estadounidense.

Inauguración mundial 2026 Foto: AFP

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El evento tuvo lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles, reconocido como uno de los recintos deportivos más costosos e innovadores del planeta.

La gala comenzó con la conducción del actor estadounidense Jason Sudeikis, mundialmente reconocido por su papel protagónico en la serie de comedia futbolística Ted Lasso. Sudeikis dio la bienvenida oficial al público antes de dar paso al tradicional desfile de banderas de las 48 selecciones nacionales participantes en esta edición ampliada de la cita orbital.

Jason Sudeikis fue una de las figuras elegidas por la FIFA para conducir la fiesta de inauguración en Los Ángeles. Foto: Getty Images via AFP

El despliegue escenográfico estuvo marcado por una masiva coreografía con decenas de bailarines distribuidos alrededor de una réplica gigante de la Copa del Mundo en el centro del campo, creando un impacto visual diseñado para las audiencias globales de televisión.

De acuerdo con los reportes de la transmisión oficial, la propuesta musical de la jornada buscó reflejar la diversidad cultural del torneo. La apertura del bloque musical estuvo a cargo de la escena urbana y contemporánea, con presentaciones consecutivas de figuras de la industria internacional.

Lisa de BLACKPINK deslumbran en el Mundial 2026, en EEUU Foto: AFP

Entre los artistas reportados en la parrilla oficial figuraron el rapero estadounidense Future, la sensación sudafricana Tyla, la estrella de pop asiático Lisa e integrante de BLACKPINK y la cantante brasileña Anitta, aportando la representación de la música latina al show.

🇺🇸🤔 ¿Y Katy Perry? Lisa, Anitta, Rema, Future y Tyla brillan en la ceremonia inaugural del Mundial en EU, pero la gran estrella de la noche sigue sin aparecer mientras las selecciones de Estados Unidos y Paraguay ya calientan en el campo para comenzar el partido.



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El broche de oro: Katy Perry y el emotivo himno a la esperanza

El momento cumbre de la ceremonia previa al debut del conjunto de las barras y las estrellas llegó con la aparición de la superestrella del pop Katy Perry. La intérprete norteamericana apareció en el escenario luciendo un imponente vestido plateado con flecos, diseñado especialmente para la ocasión.

Katy Perry cerró la ceremonia inaugural de Estados Unidos en el Mundial 2026 Foto: AFP

Perry interpretó una emotiva versión de su tema Wonder, una puesta en escena que estuvo acompañada por un componente humano muy simbólico: el niño noruego Tius Luka, de 10 años, quien compartió el escenario con la artista ante el aplauso unánime del estadio.

Tius Luka y Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 Foto: AP Photo/Mark J. Terrill

La cantante, dueña de éxitos mundiales históricos como Firework y Roar, demostró una vez más su experiencia en espectáculos de alta envergadura —como el recordado show de medio tiempo del Super Bowl—, dejando la atmósfera en su punto máximo antes de dar paso a los actos protocolarios y al pitazo inicial del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay.