Con el inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Colombia acapara las miradas del panorama deportivo internacional. Bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, el combinado nacional busca consolidar el proceso que la llevó al subcampeonato de la Copa América 2024. Sin embargo, en paralelo a la expectativa futbolística, la esfera personal del entrenador también ha despertado el interés de los aficionados, particularmente tras conocerse la identidad de su nuera: la periodista deportiva peruana Nair Aliaga.

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Aliaga, una comunicadora social con recorrido en medios de comunicación de su país natal, mantiene una relación sentimental con Juan Manuel Lorenzo, hijo del seleccionador de la Tricolor. Esta unión ha generado curiosidad entre los seguidores del equipo colombiano, dado el vínculo indirecto de la periodista con el entorno del cuerpo técnico nacional durante los últimos torneos.

Nair Aliaga no es una figura ajena al ámbito del fútbol. La comunicadora social ha venido edificando una carrera en el periodismo deportivo en Perú a través de su participación en diferentes plataformas de televisión y coberturas de eventos de relevancia continental.

Su presencia en los estadios y su labor informativa la han posicionado como un rostro reconocible dentro de la prensa deportiva de la región. De acuerdo con los reportes de su actividad profesional, Aliaga ha estado presente en el cubrimiento de torneos de alta competencia, lo que coincide con su habitual contenido en redes sociales, donde comparte sus experiencias en plantas televisivas, estadios y jornadas de análisis futbolístico.

La historia de cómo se consolidó el vínculo sentimental entre Nair Aliaga y Juan Manuel Lorenzo fue revelada por la propia periodista en una entrevista concedida al medio de comunicación peruano Trome. Según las declaraciones publicadas por dicho portal, el acercamiento inicial se produjo mediante plataformas digitales de interacción social.

“Trabajaba en Melgar y me vio en ‘Gol Perú’. Me empezó a seguir por Instagram y Carolina Salvatore, mi compañera en el canal, me habló de él. Me dijo que era buena persona. Hablábamos de todo hasta que me pidió mi número y ahora tenemos una relación”, detalló Aliaga al medio citado.

La cercanía geográfica de Juan Manuel Lorenzo con el entorno deportivo de su padre —quien tuvo un paso exitoso como director técnico del club FBC Melgar de Arequipa antes de asumir el banquillo de la Selección Colombia— habría facilitado la coincidencia de los entornos de ambos jóvenes.

A raíz de esta relación, la periodista ha seguido de cerca el desempeño de la Selección Colombia. Durante el desarrollo de la Copa América 2024, certamen en el que el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo obtuvo el segundo lugar, Aliaga acompañó de cerca los compromisos del equipo, compartiendo en sus cuentas personales postales de sus viajes y momentos de esparcimiento junto a la familia del estratega.

A través de sus canales oficiales de comunicación digital, Nair Aliaga suele equilibrar su contenido entre las coberturas periodísticas y los registros de su vida personal al lado del hijo del entrenador argentino.

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En sus intervenciones públicas, la periodista suele tomar con naturalidad y humor los comentarios sobre su vida privada. En la misma entrevista con la prensa peruana, Aliaga mencionó de forma anecdótica que compartía dos coincidencias particulares con la artista colombiana Shakira, quien ha estado vinculada a las canciones oficiales de las citas mundialistas: su estatura exacta de 1,59 metros y el hecho de haber establecido una relación de pareja con un ciudadano de nacionalidad argentina.

Por el momento, mientras la Selección Colombia inicia su participación en la Copa del Mundo con el foco plenamente puesto en los objetivos deportivos, los detalles sobre el entorno familiar de Néstor Lorenzo continúan bajo la atención matizada del público y los medios de entretenimiento.