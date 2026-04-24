Luto en la familia de Karol G: hermanas de la cantante confirmaron la noticia: “Tu partida nos deja un vacío inmenso”

La familia de Karol G llora la muerte de una de las personas de su familia. Fue Jessica Giraldo Navarro, hermana de Karol G, quien a través de su cuenta de Instagram el pasado 22 de abril de 2026 compartió la dolorosa noticia: la muerte de su tía Teresa.

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Jessica publicó una fotografía y un mensaje lleno de nostalgia. Desde ese momento, tanto amigos cercanos como seguidores de la familia dejaron en las redes sociales de todas ellas, palabras de aliento y mensajes de despedida.

“El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra”, escribió inicialmente Jessica.

Hermanas de Karol G. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @yegiraldo_ - @karolg - @veronicagiraldonavarro

En este mismo post, Jessica dejó ver que Teresa era un pilar en su familia, que su partida deja en todo una huella y un vacío gigante: “Te amamos, tía hermosa. Tu partida nos deja un vacío inmenso”.

Por último, se encargó de dejar claro que todos en la familia se tomarán en serio la tarea de honrar lo que ella tanto les enseñó, empezando por el amor: “Honraremos siempre tu legado de amor, de solidaridad y de unión familiar”, concluyó.

Jessica Giraldo, hermana de Karol G, mostró que la familia está de luto. Foto: Instagram: @yegiraldo_

En esta historia que publicó Jessica, varios de los internautas sintieron solidaridad por ella y le dejaron comentarios de apoyo por el momento tan difícil que atraviesa.

“Abrazos hasta el cielo por tu tía Teresita”; “Triste noticia, la conocí”; “Qué triste noticia”; “Un abrazo para todas ustedes”; “Las acompañamos en este momento de dolor”; “Nunca es fácil perder a un ser querido”; “Mi sentido pésame”; “Dios la tenga en su santa gloria”, son algunos de los comentarios.

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Las demás hermanas de la cantante también se sumaron a las publicaciones, acompañando sus posts con fotos y amorosas dedicatorias a Teresa.

Hermanas de Karol G lamentaron la muerte de su tía Teresa. Foto: Instagram: @yegiraldo_

Karol G guarda silencio ante la muerte de su tía Teresa

Lo que sí ha llamado la atención es el silencio de la propia Karol G. Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado, ni ha dejado ninguna publicación sobre la pérdida.

Sin embargo, eso no ha impedido que sus fanáticos llenen sus redes de apoyo y empatía en medio del luto familiar que atraviesa. Este es un momento sin duda muy difícil para toda la familia Giraldo Navarro, y así lo dejan ver en redes sociales.