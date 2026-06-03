El calor extremo golpea a España con un récord de fallecimientos en mayo

El calor sigue azotando a Europa a pesar de que la temporada estival aún no ha comenzado de forma oficial, pues suele iniciar con el solsticio de verano, el 21 de junio.

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Varios países europeos han registrado temperaturas extremas que han puesto en riesgo a la población más vulnerable.

Uno de ellos ha sido España, que tan solo en mayo registró 101 muertes atribuibles al calor, un récord para ese mes desde que comenzaron a recopilarse estas estadísticas en 2015, anunció el miércoles el Ministerio de Sanidad.

“Este dato multiplica por 3,6 la media de fallecimientos asociados al calor registrada en los meses de mayo de la última década, lo que pone de relieve el importante impacto sanitario que pueden tener los episodios de calor incluso antes del inicio del verano”, señaló el ministerio en un comunicado.

Las autoridades sanitarias advierten que los episodios de calor extremo pueden tener efectos graves incluso antes del inicio oficial del verano. Foto: Getty Images

Estas estimaciones se basan en un sistema llamado MoMo (Monitorización de la Mortalidad), que estudia las variaciones de la mortalidad general diaria observada respecto a lo que sería esperable según las series históricas.

En mayo del año pasado ya se había superado el récord histórico de temperatura para ese mes en varias ciudades de España, especialmente en el norte del país, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que registró “temperaturas extraordinariamente altas para mayo”.

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Desde 2015 y hasta el verano boreal de 2025, en España se contabilizan “27.564 muertes atribuibles a las altas temperaturas”, indicó el Ministerio de Sanidad. El año 2022 fue el más mortífero, con 4.789 fallecimientos, seguido de 2025, con 3.832.

España vivió en 2025 su verano más caluroso desde que existen registros, con una temperatura promedio de 24,2 °C, según la Aemet.

La denominada “cúpula de calor” mantiene atrapado aire cálido sobre gran parte de Europa occidental. Foto: Getty Images

Aunque está acostumbrada a temperaturas elevadas, España enfrenta desde hace varios años episodios de calor cada vez más numerosos y frecuentes, incluso fuera de los meses de verano. Nueve de los diez veranos más calurosos registrados en el país han ocurrido en el siglo XXI, según la Aemet.

Sin embargo, el país ibérico no ha sido el único afectado. Este año ha sido particularmente caluroso en varias regiones de Europa, y países como Portugal, Reino Unido y Francia han registrado temperaturas récord para el mes de mayo.

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La gran ola de calor que afecta a buena parte de Europa occidental recibe el nombre de ‘cúpula de calor’, un fenómeno que ocurre cuando una masa de aire cálido procedente del norte de África queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental.

Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.

*Con información de AFP.