La Policía Nacional detuvo a seis miembros de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua acusados de tres delitos de robo con violencia e intimidación en domicilios de Madrid.

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Según la investigación, los delincuentes llegaron a retener durante horas e incluso agredir a las víctimas mientras robaban dinero en efectivo y joyas e incluso conseguían hacerse transferencias bancarias y de criptomonedas.

Las pesquisas comenzaron en agosto del año pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia en una vivienda de una urbanización privada en San Sebastián de los Reyes.

🚩Desarticulado un entramado criminal de ‘El tren de Aragua’ dedicado a robos con violencia



🚔 En 2025 cometieron un robo en una vivienda de #Madrid en 2025 donde se apoderaron de⤵️

🔹relojes y joyas por valor de 1.500.000€

🔹200.000€ en efectivo

🔹transmisión de… pic.twitter.com/gF0PgYotlx — Policía Nacional (@policia) May 28, 2026

Allí cinco atracadores en posesión de armas cortas retuvieron durante horas al inquilino y su pareja, robándoles joyas, dinero en efectivo y criptomonedas, todo ello por valor de unos 3 millones de euros.

En concreto se trata del empresario financiero conocido como ‘CryptoSpain’, según han señalado fuentes cercanas a la investigación. Conocido por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, ‘CryptoSpain’ está actualmente investigado por presunta estafa piramidal a través de una plataforma de criptomonedas.

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La investigación abierta en torno a este suceso permitió poner a los agentes sobre la pista de otros dos hechos similares ocurridos en apartamentos de alquiler vacacional, donde los atracadores llegaron a amordazar y maniatar a las víctimas, rozando la tortura, para conseguir que autorizaran transferencias bancarias.

En uno de estos hechos, uno de los atracadores llegó a disparar en la cara a una de las víctimas, produciéndole importantes lesiones en el rostro.

La policía española incautó armamento en el lugar del operativo Foto: X/@policia

Es por esto que a uno de los detenidos se le acusa de intento de homicidio, además del resto de delitos de pertenencia a organización criminal; robo con violencia, detención ilegal, estafa y contra la salud pública.

Las víctimas --un español, un cubano, un letón y un francés-- tenían el mismo perfil, pues eran personas con solvencia económica y sobre las que los ahora detenidos tenían conocimiento de su poder adquisitivo.

Los atracadores primero les robaban todo el efectivo en su poder y luego les presionaban para conseguir que realizaran transferencias bancarias y de criptomonedas, según ha relatado el jefe del Grupo 2 contra el Crimen Internacional de la Brigada Provincial de Policía Judicial, el inspector jefe Francisco González.

El ‘modus operandi’ consistía en seleccionar a estas personas con alto poder adquisitivo y sobre las que realizaban vigilancias para conocer sus movimientos y rutinas. Con los turistas incluso llegaban a concertar encuentros en apartamentos vacacionales simulando diferentes motivos.

La policía Nacional allanó el lugar y capturó a los presuntos implicados Foto: X/@policia

El entramado criminal disponía de gran cantidad de material que empleaban tanto para la consecución de los objetivos como para lograr la impunidad de sus actos, incluidas armas de fuego, elementos para cubrir su rostro, matriculas de vehículos falsificadas e inhibidores de frecuencia.

Con información de Europa Press*