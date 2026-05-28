Conmoción en Roma: secuestro y violación de una colombiana de 32 años causa polémica en Italia

Lo que en principio parecía una noche habitual terminó convirtiéndose en un episodio traumático que se prolongó durante tres días.

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Una mujer colombiana de 32 años, recién llegada a Roma hacía poco más de una semana, habría sido privada de su libertad en un inmueble abandonado y ocupado situado en Via Cesare Tallone, en el barrio de Tor Cervara, al este de la capital italiana, donde presuntamente fue víctima de una agresión sexual en grupo.

El caso ha generado una fuerte conmoción en la ciudad de Roma, tras conocerse los hechos ocurridos en el edificio ocupado de Tor Cervara, según una investigación realizada por el Roma Today.

El presunto abuso sexual ha causado conmoción en Roma. Foto: Getty Images

La reconstrucción de los hechos, elaborada por los agentes del Escuadrón Volante de Roma, sitúa el inicio del caso el 19 de mayo, tras un primer contacto ocurrido en las inmediaciones de un restaurante.

Según la investigación, a la víctima —a la que se le habría propuesto la adquisición de una sustancia estupefaciente— fue convencida para alejarse del lugar, posteriormente introducida por la fuerza en una furgoneta y trasladada hasta un complejo abandonado.

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En ese inmueble, de acuerdo con las pesquisas, habría permanecido retenida contra su voluntad durante más de 72 horas, dice el Roma Today.

De acuerdo con las pesquisas policiales encaminadas a esclarecer lo sucedido, el altercado se desencadenó durante la noche, cuando la víctima presuntamente abordó a un individuo con la intención de adquirir una ración de marihuana.

La mujer fue raptada por los secuestradores y llevada a un edificio abandonado Foto: Getty Images

En ese instante, el escenario se tornó violento. Mediante el engaño de concretar la transacción, el sujeto logró persuadirla para que caminara junto a él un trayecto de unos treinta minutos.

Al alcanzar el lugar donde se encontraba estacionado un furgón, la ciudadana, de 32 años, fue forzada aparentemente a introducirse en el veículo, siendo trasladada posteriormente hacia el inmueble deshabitado ubicado en la calle Tallone.

El episodio concluyó finalmente al cabo de tres días. En un instante de descuido por parte de sus agresores, la mujer de 32 años consiguió liberarse y huir hasta la vía pública. Poco después, una persona la encontró en evidente estado de conmoción, visiblemente afectada mientras intentaba pedir auxilio.

La policía acudió al lugar de los hechos y detuvo a algunos de los implicados Foto: NurPhoto via Getty Images

De inmediato se alertó al servicio de emergencias 112, tras lo cual fue trasladada de urgencia al hospital Casilino. Allí, el personal médico detectó señales compatibles con las agresiones sufridas y confirmó la presencia de sustancias en su organismo que indicaban que había sido sometida a drogación.

El Distrito V de Prenestino, la policía científica y la oficina de inmigración se dirigieron al lugar y capturaron a varios de los implicados, de los cuales, 5 fueron identificados por la víctima.