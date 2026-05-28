Escándalo en EE. UU.: capturan a un exalto cargo de la CIA con 40 millones de dólares en oro en su casa

Estados Unidos arrestó a un exalto funcionario de la CIA después que un registro encontrara lingotes de oro por valor de 40 millones de dólares en su residencia, de acuerdo con documentos judiciales.

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Agentes del FBI incautaron además dos millones de dólares en efectivo y unos 35 relojes de lujo en la vivienda de David Rush, en el estado de Virginia.

El diario New York Times había informado el miércoles de que se trataba de un exalto funcionario de la CIA, citando a personas cercanas a la investigación.

𝐇𝐈𝐆𝐇-𝐋𝐄𝐕𝐄𝐋 𝐂𝐈𝐀 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 𝐑𝐔𝐒𝐇 𝐀𝐑𝐑𝐄𝐒𝐓𝐄𝐃 — 𝟑𝟎𝟖 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐁𝐀𝐑𝐒 ($𝟒𝟎𝐌), $𝟐𝐌 𝐂𝐀𝐒𝐇, 𝟑𝟓 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐔𝐍𝐃 𝐀𝐓 𝐇𝐈𝐒 𝐇𝐎𝐌𝐄



Per NBC News reporting today: David Rush, a high-level Central Intelligence… pic.twitter.com/bqwEeFyy2K — M.A. Rothman (@MichaelARothman) May 27, 2026

Una investigación del FBI determinó que Rush había proporcionado información falsa sobre su formación académica e historial militar en su solicitud de empleo, incluyendo mentiras sobre la obtención de títulos universitarios y el hecho de haber servido como piloto en la Marina.

También defraudó a la hora de facilitar registros horarios y obtuvo 77.000 dólares en pagos por licencias militares al declarar falsamente que era miembro de la reserva de la Marina, según la declaración jurada.

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El documento describe a Rush como un exalto empleado de una agencia gubernamental estadounidense con habilitación de máximo secreto y acceso a información clasificada.

Fue detenido el 19 de mayo y acusado de robo de fondos gubernamentales. Un abogado de Rush declinó hacer comentarios al New York Times.

Este oro está avaluado en más de 80.000 millones de dólares. Foto: Tomada de redes

Desde noviembre pasado hasta marzo de este año, Rush presentó varias solicitudes a su empleador para “una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo”.

La declaración jurada señala que Rush recibió el efectivo y el oro, sin aportar más información sobre por qué los necesitaba.

Posteriormente se descubrió que el oro y la mayor parte del efectivo habían desaparecido de un almacén en el lugar de trabajo del funcionario, lo que desencadenó un registro en su domicilio, donde se encontraron alrededor de 303 lingotes, valorados en más de 40 millones de dólares.

Al exagente se le acusa de usar dinero en efectivo, destinado a operaciones de las que era responsable, para comprar barras de oro. Foto: Getty

El gobierno estadounidense realiza investigaciones de antecedentes a todos los candidatos a trabajar en la CIA y otras agencias con acceso a información confidencial y secreta.

Una vez contratados, el gobierno continúa supervisando sus actividades financieras, viajes, historial crediticio y demás información mediante controles automatizados para garantizar que no sean vulnerables al chantaje.

Rush solicitó trabajar para el gobierno en tres ocasiones; en su primera solicitud, afirmó haberse graduado de la Universidad de Clemson en el año 2000. En su segunda solicitud, añadió que poseía un título de posgrado del Instituto Politécnico Rensselaer.