Gobierno Trump toma una importante decisión sobre presencia de la CIA en Venezuela

CNN reveló en exclusiva los detalles de operación de la Agencia Central de Inteligencia de los EE. UU.

Redacción Mundo
27 de enero de 2026, 3:46 p. m.
Donald Trump ordenó una operación de la CIA en Venezuela.
Donald Trump ordenó una operación de la CIA en Venezuela. Foto: Getty Images

La CIA estaría haciendo un trabajo minucioso para establecer su presencia de manera permanente en Venezuela, según fuentes consultadas por CNN; el objetivo es encabezar los planes de la administración de Donald Trump en el proceso de transición en el país suramericano.

El plan, que habría sido organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto a la CIA, se centra en la presencia estadounidense dentro de Venezuela, después de que el ejército norteamericano haya extraído al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

La presencia de la CIA estaría planificada tanto en el corto como en el largo plazo, según el informe de CNN, que asegura que, si bien el Departamento de Estado servirá como la principal presencia diplomática de largo plazo en Venezuela, el Gobierno norteamericano se apoyaría en la CIA para iniciar ese proceso debido a la transición política en curso.

John Ratcliffe y Delcy Rodríguez
John Ratcliffe y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

“El Estado planta la bandera, pero la CIA es realmente la que tiene influencia”, dijo la fuente a CNN, quien aseguró que uno de los objetivos de la agencia de inteligencia es “sentar las bases para los esfuerzos diplomáticos y dar seguridad”.

A corto plazo, explicó la fuente, los funcionarios de Estados Unidos podrían desempeñar sus labores desde un anexo de la CIA mientras se concreta la apertura de una embajada formal.

Director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en Caracas

Esto les permitiría iniciar acercamientos informales con integrantes de distintas corrientes del Gobierno venezolano, así como con actores de la oposición, además de identificar a terceros que representen posibles riesgos, en una dinámica comparable a la desarrollada por la agencia en Ucrania.

“Establecer un anexo es la prioridad número uno. Antes que los canales diplomáticos, el anexo puede ayudar a establecer canales de enlace con la inteligencia venezolana, lo que permitirá conversaciones que los diplomáticos no pueden mantener”, según un exfuncionario del Gobierno estadounidense.

Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Foto: Redes sociales

Cabe recordar que el jefe de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas, en lo que constituye la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde la salida de Nicolás Maduro.

Donald Trump envió al jefe de la agencia de inteligencia a Caracas para el encuentro que se prolongó por unas dos horas, según fuentes estadounidenses.

Funcionario del gobierno ruso no descarta que Nicolás Maduro haya sido traicionado: “Conocemos los nombres”

“Por instrucciones de Trump, el director Ratcliffe viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y transmitirle el mensaje de que Estados Unidos busca mejorar las relaciones de trabajo”, dijo un funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

Ratcliffe y Rodríguez “conversaron sobre las posibles oportunidades de colaboración económica, así como sobre el punto de que Venezuela no puede seguir siendo santuario de los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”, señaló el funcionario.

Esta imagen fue proporcionada por una organización externa y podría no cumplir con la política editorial de Getty Images). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director de la CIA, John Ratcliffe, supervisan las operaciones militares estadounidenses en Venezuela desde el Club Mar-a-Lago de Trump el 3 de enero de 2026 en Palm Beach, Florida.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director de la CIA, John Ratcliffe, supervisan las operaciones militares estadounidenses en Venezuela desde el Club Mar-a-Lago de Trump el 3 de enero de 2026 en Palm Beach, Florida. Foto: White House via Getty Images

La visita del jefe de la CIA busca “construir confianza” para una comunicación permanente entre Washington y Caracas, indicaron fuentes estadounidenses.

La visita fue coordinada entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono.

Con información de AFP*

