La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a arremeter contra Estados Unidos, asegurando que “el pueblo de Venezuela tiene gobierno”, haciendo referencia a las presiones del país norteamericano para el proceso de transición.

En su discurso, Rodríguez afirmó que Venezuela “no acepta órdenes”, en referencia a declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

“El secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas y tengo que responderlas: el pueblo de Venezuela no acepta órdenes”, dijo.

“El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. No tenemos otro factor externo a quien obedecer”, subrayó al término del encuentro.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que la administración del presidente Donald Trump levantará gradualmente las sanciones contra Venezuela y que cuando Washington decida que es el momento, habrá elecciones libres y justas en el país.

Al ser interrogado acerca del cronograma para levantar las sanciones, señaló que el proceso podría materializarse “tan pronto como la próxima semana”, aunque evitó ofrecer precisiones sobre cuáles medidas serían levantadas.

Bessent dijo que los dirigentes del Ejecutivo venezolano acatarán “las órdenes” de la administración de Donald Trump.

“Todo el mundo dice: bueno, ¿y si los líderes venezolanos vuelven a sus viejas costumbres? Creo que cuando vean los vídeos del presidente siendo expulsado de Caracas y en una celda de Nueva York, seguirán las órdenes estadounidenses”, dijo.

La presidenta interina se defendió y dijo que “tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, de respeto mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela. A eso estamos dispuestos los venezolanos y venezolanas”, dijo.

Rodríguez impulsa un proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos, con miras a incrementar la producción petrolera del país tras los acuerdos con el presidente estadounidense Donald Trump después de la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero.

“Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor”, dijo Rodríguez este lunes, 26 de enero, durante un encuentro con empresarios transmitido por la televisión estatal.

Agregó que prevé un aumento del 55 % en la inversión en el rubro para 2026 con una mayor participación de empresas privadas amparada por una reforma en la Ley de Hidrocarburos.

El presidente Trump ha asegurado que su país está capacitado para guiar a Venezuela a través de “una transición segura, adecuada y juiciosa” y ha avisado a lo que queda del régimen de Maduro, comenzando por los ministros de Interior y Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que su país está listo “para lanzar un segundo ataque mucho mayor si fuera necesario”.

Tras la captura de Maduro, las relaciones del Gobierno venezolano con Estados Unidos dieron un vuelco diplomático y comercial.

Caracas anunció el 8 de enero que liberaría a cientos de personas detenidas por razones políticas, entre ellos dirigentes y defensores de derechos humanos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el gobierno ya concretó más de 800 excarcelaciones desde “antes de diciembre” pasado, sin dejar claro a qué período se refiere.

