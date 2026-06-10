Hijo de Nicolás Maduro tiene poderoso nuevo encargo en el gobierno de Delcy Rodríguez

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdictador venezolano Nicolás Maduro, presidió la instalación del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Japón en la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, en un acto que subraya su continuidad dentro del aparato institucional chavista pese a que su padre permanece detenido en una cárcel federal en Nueva York desde el 3 de enero.

Maduro Guerra, que ya había ocupado ese mismo cargo el año pasado, fue confirmado nuevamente como presidente del grupo parlamentario, en una designación anunciada por el número dos de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Lo acompañará como vicepresidente el diputado José Villarroel.

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También estuvieron presentes en el acto la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tatiana Pugh, y los diputados América Pérez, José Castillo, Ekalov González, Jesús Santander y Rigel Sergent.

Durante el acto, Maduro Guerra destacó que se aproxima un nuevo aniversario de los lazos diplomáticos entre Japón y Venezuela y ofreció el respaldo del grupo parlamentario como plataforma para estrechar vínculos y afianzar proyectos de desarrollo entre ambas naciones. Se proyectó además un video del exdiputado japonés Masahiro Imamura, expresidente de la Liga de Amistad Parlamentaria Japón-Venezuela, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo la relación bilateral.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro. Foto: AFP

La presencia de Maduro Guerra al frente del grupo parlamentario con Japón tiene un trasfondo, ya que es uno de los pocos miembros del círculo familiar del expresidente que conserva un cargo institucional bajo el gobierno de Delcy Rodríguez.

Según reportó el New York Times, el hijo de Maduro fue apartado de negocios con el Estado venezolano como parte de la purga silenciosa que Rodríguez ejecutó sobre el entorno del expresidente en los primeros meses de su gestión. Sin embargo, su cargo como diputado en la Asamblea Nacional le ha permitido mantenerse dentro del sistema.

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Japón fue uno de los primeros países en pronunciarse tras la captura de Maduro, afirmando que trabajaría para “promover los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación” en Venezuela.

Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros Foto: X/@nicmaduroguerra

La continuidad del hijo de Maduro al frente de ese grupo parlamentario manifiesta cómo el gobierno de Rodríguez avanza en su apertura hacia Occidente mientras mantiene estructuras y figuras del chavismo en posiciones institucionales clave.

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En mayo, la Asamblea Nacional también constituyó un grupo parlamentario para relanzar las relaciones con el Congreso de Estados Unidos e impulsar la agenda comercial y energética bilateral. Ese grupo fue presidido por el opositor Antonio Ecarri, en una señal del nuevo equilibrio político que intenta construir la Asamblea bajo la presidencia de Jorge Rodríguez. La diputada Blanca Eekhout fue designada presidenta del Grupo de Amistad Parlamentaria con Argentina, cuyas relaciones diplomáticas con Venezuela habían sido rotas en 2024 bajo el gobierno de Maduro.