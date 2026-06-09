Nicolás Maduro envió un nuevo mensaje desde la cárcel en Estados Unidos. Esto aseguró

El expresidente venezolano Nicolás Maduro difundió este domingo un nuevo mensaje desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece recluido desde el 3 de enero, centrado en un llamado a la fe, la solidaridad y la unión, apoyándose en pasajes de la Primera Carta de Juan.

El mensaje llega días antes de una nueva comparecencia ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo, conspiración y tráfico de drogas.

El inesperado giro que impactará el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos

A través de su canal de Telegram y otras redes sociales, Maduro escribió: “Cilia y yo les enviamos un abrazo de fe, amor y gratitud. Vivamos en comunidad y unión, en acción solidaria y construcción permanente, con alegría y esperanza”.

Citó a continuación el pasaje bíblico de la Primera Carta de Juan: “Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa (1 Jn 1,3-4)”.

Nicolás Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Foto: GETTY IMAGES/AP

El exmandatario enfatizó la importancia de la acción colectiva y afirmó que “la fe, cuando se hace oración y acción, abre caminos nuevos para las transformaciones necesarias”. También destacó que vivir en comunidad y paz implica “caminar juntos, cuidarnos unos a otros y mantener encendida la luz del amor entre hermanos”. Cerró con un llamado espiritual: “Nuestras oraciones y nuestro corazón están siempre con ustedes. Que Dios bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo”.

Maduro tiene previsto comparecer el próximo 30 de junio ante la jueza Analisa Torres en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. La audiencia se celebrará en el Juzgado Federal de Manhattan y se espera que aborde el estado del proceso y los plazos del juicio. Desde su llegada a Brooklyn, Maduro ha salido del centro de detención en solo dos ocasiones para comparecer ante el tribunal, siempre en caravanas de autos negros y con fuerte dispositivo de seguridad.

Nicolás Maduro, el ayatolá Alí Jamenei y Raúl Castro: la Casa Blanca publica imagen con dura advertencia al líder cubano

Maduro ha publicado varios textos de tono espiritual y político que buscan mantener su presencia simbólica en Venezuela mientras su proceso judicial avanza. Semanas atrás envió una carta desde Brooklyn en la que se describía a sí mismo como “presidente constitucional” y pedía al pueblo venezolano que no perdiera la fe en la “victoria de la verdad”.

Nicolás Maduro difundió un mensaje por el Domingo de Resurrección a través de redes sociales, en el que apeló a la fe y la esperanza en medio de su situación judicial en Estados Unidos. Foto: Foto:Colprensa/ AP

Mientras tanto, Venezuela avanza sin él. Su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna el país como presidenta encargada, ha desmantelado en silencio buena parte del aparato de poder del chavismo, ha abierto la economía a inversores occidentales y ha restablecido relaciones con el FMI. El gobierno venezolano sigue animando a los ciudadanos a escribirle cartas a la cárcel, en lo que se ha convertido en uno de los pocos vínculos formales entre Maduro y sus seguidores dentro del país.

Hijo de Nicolás Maduro revela detalles inéditos de cómo vive el exdictador en cárcel de Estados Unidos

Según se conoce, Maduro permanecerá en el MDC Brooklyn al menos otros 18 meses. Pasa sus días leyendo, entre otras cosas, distintas versiones de la Biblia, según relató el rapero Tekashi 6ix9ine, quien compartió unidad con él durante su reclusión.