Nicolás Maduro envía nueva carta desde la cárcel, mientras se prepara para su nueva audiencia con la justicia

Nicolás Maduro publicó una nueva carta desde la prisión federal donde permanece detenido en Nueva York, a pocas semanas de la audiencia programada para el próximo 30 de junio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas junto a su esposa, Cilia Flores.

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El mensaje, fechado el 31 de mayo y difundido en redes sociales por dirigentes chavistas, fue firmado por Maduro bajo el título de “Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, pese a que permanece detenido desde su captura durante la operación estadounidense realizada en Caracas el pasado 3 de enero.

“Amado pueblo de Venezuela, hermanos y hermanas del mundo: en este Domingo de la Santísima Trinidad, Cilia y yo les enviamos un abrazo de fe, amor y esperanza”, escribió.

A lo largo del documento, Maduro apeló a referencias religiosas y aseguró que mantiene su confianza en el futuro de Venezuela. También citó un pasaje del Evangelio de Mateo y afirmó que los esfuerzos realizados “con amor, unión y perseverancia” son la garantía de un futuro de “paz, prosperidad y libertad verdadera”.

Boceto judicial realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Nicolás Maduro y a Cilia Flores durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York. Foto: Tomado de internet

“Recibamos cada día ese bautismo de luz y bendición para hacer de nuestra Venezuela un faro de luz, de esperanza, una tierra de unión y una sociedad nueva, construida con el amor de todos y todas”, señaló.

La carta concluye con una referencia directa a su situación actual junto a Flores: “En este domingo santo, Cilia y yo elevamos nuestra oración con fe inquebrantable en la victoria de la verdad y de la vida”.

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Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de alta seguridad que ha sido objeto de cuestionamientos por sus condiciones de reclusión y donde también han estado detenidos otros presos de alto perfil.

Ambos fueron trasladados a Estados Unidos después de la operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses en Venezuela el 3 de enero. Desde entonces enfrentan una acusación ampliada por conspiración para narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas. Tanto Maduro como Flores se han declarado no culpables.

Nicolás Maduro Exmandatario de Venezuela Foto: Getty Images

La próxima audiencia fue fijada para el 30 de junio por el juez federal Alvin Hellerstein, quien supervisa el proceso judicial en Manhattan. En esa comparecencia se espera revisar avances relacionados con la entrega de pruebas y la preparación del eventual juicio.

Mientras avanza ese caso, medios estadounidenses han informado que el Departamento de Justicia también desarrolla una segunda investigación contra Maduro, esta vez desde una fiscalía federal en Miami, relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero.

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Desde su detención, Maduro ha insistido en que es inocente y ha llegado a definirse ante la justicia estadounidense como un “prisionero de guerra”, argumentando que su captura fue ilegal. Sus abogados han intentado cuestionar la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y han planteado disputas relacionadas con el financiamiento de su defensa legal.