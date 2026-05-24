El llamativo mensaje que Nicolás Maduro y Cilia Flores enviaron desde la cárcel en EE. UU.: “Sabiduría”

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enviaron este domingo, 24 de mayo, un mensaje a través de sus redes sociales en el marco de celebración de Pentecostés.

En el texto, Maduro y Flores, quienes se encuentran en una cárcel en Estados Unidos, pidieron que “el espíritu santo sople sobre Venezuela” y otorgue “sabiduría para actuar” y "humildad para reconciliarnos”.

“Amado pueblo de Venezuela y del mundo: un gran abrazo de fe, amor y gratitud. Es domingo de Oración, Acción y Unión. ¡Es Pentecostés. El Espíritu Santo sobre el mundo!“, señala el texto.

“Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles, por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros. Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos”, agrega la publicación.

Aviones militares de EE. UU. sobrevuelan Caracas: publican videos y crece la expectativa ante simulacro de la Embajada en Venezuela

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen recluidos en un centro de detención en Brooklyn desde su captura el pasado 3 de enero.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York confirmó a principios de mayo que la pareja tendrá una nueva audiencia judicial durante la semana del 29 de junio, en el marco del proceso judicial que se adelanta en su contra por narcotráfico. La fecha definitiva será establecida en los próximos días, dependiendo de la disponibilidad de la agenda del despacho judicial.

A través de un documento oficial, las partes informaron al tribunal su consentimiento para aplazar los términos legales del proceso.

“En respuesta a la Orden del Tribunal del 27 de abril de 2026, confirmamos que el Señor Maduro y la Señora Flores de Maduro consienten la exclusión de tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido entre el 24 de abril de 2026 y la próxima conferencia judicial”, señala la comunicación enviada por los abogados.

Poderoso portaviones que llevó a Maduro tras su captura fue visto en costas de Venezuela

El buque anfibio USS Iwo Jima y el crucero equipado con misiles USS Lake Erie permanecen este sábado a menos de seis millas náuticas de La Guaira, dentro del espacio marítimo venezolano, como parte de un ejercicio de evacuación preventiva autorizado para la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Este despliegue corresponde a un operativo de contingencia avalado por las autoridades venezolanas, el cual contempla sobrevuelos supervisados y acciones de respuesta rápida ante posibles emergencias sanitarias o escenarios críticos en la representación diplomática estadounidense.

La aparición del USS Iwo Jima en las inmediaciones del litoral venezolano vuelve a situar bajo los reflectores a una de las embarcaciones estratégicas utilizadas por Washington en el Caribe durante las misiones militares y operativos antidrogas desarrollados en la zona desde finales de 2025.

Nicolás Maduro. Foto: Foto:Colprensa/ AP

De acuerdo con informes especializados, esta nave encabezó acciones dirigidas contra estructuras de narcotráfico asociadas al llamado Cartel de los Soles dentro del perímetro operativo del Comando Sur estadounidense.

Anuncian sorpresivo simulacro aéreo de evacuación de la embajada de EE. UU. en Caracas, tras 5 meses de la captura de Maduro

La embarcación también cobró relevancia mundial el 3 de enero de 2026, luego de ser empleada como punto inicial para el traslado de Nicolás Maduro tras su detención en Caracas, en medio de la operación militar ejecutada por Estados Unidos.

Distintos medios internacionales indicaron que tanto Maduro como Cilia Flores fueron llevados primero al USS Iwo Jima antes de su posterior movilización hacia territorio norteamericano.