Aviones militares de EE. UU. sobrevuelan Caracas: publican videos y crece la expectativa ante simulacro de la Embajada en Venezuela

Venezuela autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación que se está llevando a cabo hoy, 23 de mayo, en su embajada en Caracas, y que incluye el sobrevuelo de dos aeronaves estadounidenses sobre la capital.

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Los sobrevuelos ocurren casi cinco meses después de una incursión aérea de fuerzas estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro. La operación incluyó bombardeos del 3 de enero que sembraron pánico en Caracas y sus cercanías.

“A solicitud de la embajada de los Estados Unidos de América, las autoridades han autorizado la realización, el día sábado 23 de mayo, de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas”, indicó el canciller Yván Gil al leer un comunicado.

#AHORA | Helicópteros de EEUU sobrevuelan Caracas a propósito del simulacro de la embajada americana. pic.twitter.com/99bq7tJu4Z — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) May 23, 2026

En videos difundidos por periodistas y ciudadanos en redes sociales, se puede ver a dos aeronaves sobrevolar la capital venezolana.

Se trata de aeronaves militares tipo Bell Boeing V-22 Osprey, convertiplanos utilizados por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Anuncian sorpresivo simulacro aéreo de evacuación de la embajada de EE. UU. en Caracas, tras 5 meses de la captura de Maduro

Su principal característica es que pueden despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero, pero también volar a alta velocidad como un avión, gracias a sus rotores inclinables.

Estas aeronaves sirven para transportar tropas, realizar evacuaciones de emergencia, operaciones especiales, rescates y misiones logísticas desde barcos militares o bases terrestres.

#AHORA Primeras imágenes de aeronaves estadounidenses sobrevolando Caracas, en el simulacro de evacuación anunciado por la propia Embajada del gobierno de Estados Unidos pic.twitter.com/Y9A7fZvMKP — Francia Sánchez (@Franciasanchezc) May 23, 2026

Son empleadas principalmente por la United States Navy y el United States Marine Corps debido a su rapidez, alcance y capacidad para operar en zonas difíciles.

Por su parte, el navío de asalto anfibio USS Iwo Jima y el crucero de misiles USS Lake Erie permanecen este sábado a menos de seis millas náuticas de La Guaira, en territorio marítimo venezolano, como parte del ejercicio de evacuación de contingencia aprobado para la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

El simulacro cuenta con la coordinación y participación de la Cruz Roja venezolana, “en los componentes asociados al ejercicio de evacuación y atención de emergencias”.

Suena una alarma 🚨 dentro d.ela embajada de 🇺🇸 e ingresa una ambulancia y un camión de bomberos 9:09 am Caracas pic.twitter.com/nYxeTFp8jf — Fernando Tineo 🇻🇪 (@fertineo) May 23, 2026

También con la de las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de autorizar y supervisar los referidos sobrevuelos “requeridos” para el ejercicio.

Varios periodistas se han ubicado cerca de la embajada y han registrado la entrada de ambulancias y un camión de bomberos, mientras se observan soldados dentro del recinto.

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington fueron restablecidas el 5 de marzo, más de siete años después de haber sido rotas por Maduro.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, ha impulsado, tras el derrocamiento de Maduro, reformas en las leyes de hidrocarburos y de minería favorables a la inversión extranjera.

#AHORA | Helicópteros de EEUU sobrevuelan Caracas en estos momentos. pic.twitter.com/r9YNKh4X5Y — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) May 23, 2026

En paralelo, el presidente Donald Trump flexibiliza las sanciones contra Venezuela.