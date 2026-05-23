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Aviones militares de EE. UU. sobrevuelan Caracas: publican videos y crece la expectativa ante simulacro de la Embajada en Venezuela

El simulacro incluye al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, donde fue llevado Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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Redacción Mundo
23 de mayo de 2026 a las 10:25 a. m.
Aviones militares de Estados Unidos sobre Caracas.
Aviones militares de Estados Unidos sobre Caracas. Foto: X/@OrlvndoA

Venezuela autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación que se está llevando a cabo hoy, 23 de mayo, en su embajada en Caracas, y que incluye el sobrevuelo de dos aeronaves estadounidenses sobre la capital.

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Los sobrevuelos ocurren casi cinco meses después de una incursión aérea de fuerzas estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro. La operación incluyó bombardeos del 3 de enero que sembraron pánico en Caracas y sus cercanías.

“A solicitud de la embajada de los Estados Unidos de América, las autoridades han autorizado la realización, el día sábado 23 de mayo, de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas”, indicó el canciller Yván Gil al leer un comunicado.

En videos difundidos por periodistas y ciudadanos en redes sociales, se puede ver a dos aeronaves sobrevolar la capital venezolana.

Se trata de aeronaves militares tipo Bell Boeing V-22 Osprey, convertiplanos utilizados por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

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Su principal característica es que pueden despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero, pero también volar a alta velocidad como un avión, gracias a sus rotores inclinables.

Estas aeronaves sirven para transportar tropas, realizar evacuaciones de emergencia, operaciones especiales, rescates y misiones logísticas desde barcos militares o bases terrestres.

Son empleadas principalmente por la United States Navy y el United States Marine Corps debido a su rapidez, alcance y capacidad para operar en zonas difíciles.

Por su parte, el navío de asalto anfibio USS Iwo Jima y el crucero de misiles USS Lake Erie permanecen este sábado a menos de seis millas náuticas de La Guaira, en territorio marítimo venezolano, como parte del ejercicio de evacuación de contingencia aprobado para la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

El simulacro cuenta con la coordinación y participación de la Cruz Roja venezolana, “en los componentes asociados al ejercicio de evacuación y atención de emergencias”.

También con la de las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de autorizar y supervisar los referidos sobrevuelos “requeridos” para el ejercicio.

Varios periodistas se han ubicado cerca de la embajada y han registrado la entrada de ambulancias y un camión de bomberos, mientras se observan soldados dentro del recinto.

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington fueron restablecidas el 5 de marzo, más de siete años después de haber sido rotas por Maduro.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, ha impulsado, tras el derrocamiento de Maduro, reformas en las leyes de hidrocarburos y de minería favorables a la inversión extranjera.

En paralelo, el presidente Donald Trump flexibiliza las sanciones contra Venezuela.