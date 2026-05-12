Revelan presuntos vídeos de la operación de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero

Una grabación que volvió a circular en redes sociales mostró escenas de la madrugada del 3 de enero en Caracas, capital de Venezuela, cuando helicópteros sobrevolaron distintos sectores de la capital venezolana durante la operación estadounidense que terminó con la captura del dictador chavista Nicolás Maduro.

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En el video, compartido por cuentas verificadas, se escucha a una mujer reaccionando con temor ante el ruido de las aeronaves mientras observa el movimiento aéreo sobre la ciudad. “Esto es a esta hora aquí en Venezuela, las 4 en punto de la madrugada”, dice la persona en la grabación, antes de comenzar a rezar y pedir protección.

Las imágenes corresponden a las horas en que Estados Unidos ejecutó la denominada operación Resolución Absoluta en la madrugada del 3 de enero, un operativo militar realizado en Caracas que concluyó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, solicitados por la justicia estadounidense por cargos ligados al narcotráfico.

El Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, quedó bajo fuego, después de una serie de bombardeos de aviones militares estadounidenses. Foto: AFP

Aunque desde enero habían circulado videos grabados por ciudadanos durante aquella noche, la nueva difusión del material volvió a poner la atención sobre el despliegue aéreo y militar utilizado en la operación liderada por las Fuerzas Especiales de la Delta Force del Ejército de los Estados Unidos en la captura del dictador.

Algunas horas posteriores a la detención del mandatario venezolano, el presidente Donald Trump confirmó públicamente la captura y divulgó una fotografía de Maduro a bordo del buque USS Iwo Jima, una embarcación anfibia estadounidense que permanecía desplegada en el Caribe dentro de operaciones antidrogas desde hacía meses.

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De acuerdo con información revelada posteriormente por autoridades militares estadounidenses, la operación incluyó un amplio despliegue de aeronaves y equipos especiales. El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Dan Caine, aseguró que participaron más de 150 aeronaves, entre helicópteros, cazas y aviones de apoyo e inteligencia.

Fuertes explosiones tras los bombardeos en Caracas en enero. Foto: AFP

Después de ser detenidos, Maduro y Flores fueron llevados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. También tienen acusaciones por posesión de armas y artefactos destructivos. Actualmente, están esperando avances en su caso, que podría tardar varios meses o incluso años.

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Durante su primera comparecencia judicial, realizada el 5 de enero, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y negó los cargos formulados por la justicia estadounidense. La operación ejecutada en Caracas generó fuertes reacciones internacionales y abrió un nuevo escenario político en Venezuela, actualmente encabezado por Delcy Rodríguez tras la caída del gobierno de Maduro.