Este es el motivo por el que se aplaza el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York confirmó este lunes, 4 de mayo, que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tendrán una nueva audiencia judicial durante la semana del 29 de junio de 2026. La fecha definitiva será establecida en los próximos días, dependiendo de la disponibilidad de la agenda del despacho judicial.

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A través de un documento oficial, las partes informaron al tribunal su consentimiento para aplazar los términos legales del proceso.

“En respuesta a la Orden del Tribunal del 27 de abril de 2026, confirmamos que el Señor Maduro y la Señora Flores de Maduro consienten la exclusión de tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido entre el 24 de abril de 2026 y la próxima conferencia judicial”, señala la comunicación enviada por los abogados.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por EE. UU. la noche del 3 de enero de 2026. Foto: GC Images

Esta medida busca otorgar a la defensa el tiempo necesario para revisar el material probatorio entregado por la fiscalía y estructurar las peticiones legales previas al inicio del juicio formal.

¿Qué quiere decir esta medida?

Es una solicitud de ‘detener el reloj’ del juicio, la cual cuenta con el respaldo del Gobierno estadounidense. Según el sistema legal de ese país, los juicios deben avanzar en periodos específicos; sin embargo, ambas partes consideran que los fines de la justicia superan el interés del público en un proceso acelerado en esta etapa.

Nicolás Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Foto: GETTY IMAGES/AP

La defensa argumentó la necesidad de analizar la magnitud de las evidencias recolectadas en el proceso de intercambio de pruebas, conocido técnicamente como discovery.

Las partes han sugerido que la próxima reunión o conferencia judicial se lleve a cabo en la última semana de junio, confirmando que tanto el equipo legal de los acusados como los representantes del Departamento de Justicia están disponibles para dicha sesión.

¿Cómo avanza el juicio de Maduro y su pareja?

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen recluidos en un centro de detención en Brooklyn desde su captura el pasado 3 de enero de 2026.

Durante la segunda audiencia del caso, realizada el 25 de marzo, el juez Hellerstein desestimó inicialmente las peticiones de la defensa para anular los cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

Foto: AFP

En el caso del diésel, uno de los principales insumos a nivel nacional, se registra un aumento de 200 pesos en el valor del galón. El incremento rige desde este 4 de mayo y genera un impacto en los sectores que utilizan el insumo.

Cabe señalar que el incremento se da en medio de ajustes periódicos en los precios de los combustibles, influenciados por factores como el comportamiento del mercado internacional y las políticas internas para estabilizar el sector.

Junto a esto, el alza podría tener efectos en cadena sobre el costo del transporte de carga y pasajeros, así como en el precio final de bienes y servicios en diferentes regiones del país.