Procuraduría formula cargos contra Sammy Rodríguez, exedecán del presidente Gustavo Petro, por presunto acoso sexual.

La Procuraduría General de la Nación tomó decisiones contra el mayor del Ejército Sammy Rodríguez, exedecán del presidente Gustavo Petro.

Exedecán de la Presidencia de la República es investigado por la Procuraduría por presuntos actos sexuales

El Ministerio Público formuló pliego de cargos en su contra por presunto acoso sexual y también violencia de género. Con la actuación disciplinaria, la Procuraduría busca determinar si el oficial hostigó sexualmente a una mayor del Ejército. También se indagarán supuestos tocamientos.

“Formular único cargo al mayor Sammy Rodríguez, por la posible incursión en la falta gravísima descrita en el artículo 53 numeral 5 de la Ley 1952 de 2019 numeral adicionado por el artículo 18 de la Ley 2365 de 2024, a título de dolo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión”, indicó la Procuraduría.

Procuraduría formuló cargos contra ex edecán del presidente Gustavo Petro. Foto: Suministrada a Semana.

Agregó el ministerio público: “El material probatorio obrante en la presente actuación disciplinaria permite inferir que el mayor posiblemente procedió de manera intencional y/o deliberada, es decir, actuó dolosamente".

Luego, aclaró que el mayor Rodríguez tenía “conocimiento suficiente sobre el manejo de las situaciones y las consecuencias disciplinarias que la vulneración de derechos a las mujeres” implica:

Movimiento ‘Yo te creo, colega’ presentó informe sobre más de 260 denuncias de presunto acoso sexual en medios de comunicación

“En cuanto al conocimiento como elemento estructural del dolo, en el presente caso no hay duda de que por la relación especial de sujeción con el Estado, el nombrado mayor en curso de ascenso al grado de teniente coronel y edecán del señor Presidente de la República, tenía una formación profesional y experiencia en la institución de 18 años, en las cuales había adquirido el conocimiento suficiente sobre el manejo de las situaciones y las consecuencias disciplinarias que la vulneración de derechos a las mujeres”, señaló la Procuraduría.

“Con la formación y experiencia anteriormente descrita de más de 18 años al servicio en el Ejército Nacional, esta delegada considera que el investigado estaba ampliamente informado sobre los estándares normativos y éticos internacionales, concretamente en los cargos que tuvo como oficial de personal, oficial de Talento Humano”, añadió el Ministerio Público.

Sede de la Procuraduría General de la Nación. Foto: Procuraduría

Fiscalía imputará cargos al general en retiro Eduardo Zapateiro por acoso sexual

La tocó, le dijo que no la ascendería y mencionó a Petro

En uno de los detalles que reveló la Procuraduría se indica: “De la revisión de las pruebas allegadas a la actuación, según la declaración de la señora [presunta víctima] cuando le pidió respeto al disciplinado frente a la frase de si sabía hacer rico el amor, en ese momento el oficial pudo conocer que su fin sexual no era consentido”.

Documento de la procuraduría contra el mayor Sammy Rodríguez. Foto: Procuraduría

El documento de la Procuraduría indica también cómo habría actuado Sammy Rodríguez ante la negativa del fin sexual no consentido:

“No obstante, aparentemente continuó con el fin previsto y tocó el seno derecho de la dama militar y luego ante la negativa de ella, las palabras emitidas por el investigado fueron que no le permitiría ascender y que la iba a hacer trasladar porque él trabajaba con ‘Petro’, con lo cual pretendió demostrar su superioridad jerárquica manifiesta, relación de autoridad por la antiguedad y posición laboral aparentemente para hostigarla”.