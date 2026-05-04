Gobernador Jorge Emilio Rey revela detalles de explosión en mina de carbón en Sutatausa: “Estaban a 600 metros de profundidad”

Organismos de rescate del municipio de Sutatausa, de Ubaté, Bomberos Cundinamarca y Rescate Minero tratan de salvar esta noche, del 4 de mayo, a 12 mineros que quedaron atrapados tras la explosión en una mina de carbón.

Aunque inicialmente el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dijo que 14 trabajadores estaban bajo la mina, lo cierto es que en el momento del accidente había 15 y tres de ellos salieron por sus propios medios.

Emergencia en mina de carbón de Sutatausa, 15 mineros trabajaban en el socavón, 12 quedaron atrapados. Foto: Gobernación de Cundinamarca

“De acuerdo con el último reporte, son 15 los mineros involucrados en el incidente. De ellos, tres lograron salir por sus propios medios y uno ya fue trasladado a un centro médico para valoración. La situación se presenta en la mina La Trinidad, donde el accidente se habría originado en el sector denominado Mantogrande”, dijo en su perfil de la red social X el mandatario regional.

Además, Rey señaló que, tras verificar versiones de la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se supo que los los mineros que se encontraban en turno realizaban labores a una profundidad aproximada de 600 metros.

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“En la zona ya se encuentran tres ambulancias, una medicalizada y dos básicas. De manera paralela, los equipos de respuesta adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases para determinar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda”, expresó el gobernador.

Este no es el primer accidente minero que sacude a ese municipio. En marzo de 2023, 21 mineros murieron en un socavón en el que también se presentó una explosión.

Organismos de socorro atienden emergencia en mina de carbón de Sutatausa, Cundinamarca. Foto: Redes sociales.

Por eso, la Agencia Nacional Minera cerró temporalmente ocho bocaminas, que por orden de la Agencia Nacional Minera se reabrieron en julio de 2023.

“Estas minas habían sido objeto de una suspensión de operaciones desde marzo, cuando una explosión de gas metano trágica causó la pérdida de 21 vidas”, señaló esa entidad tres meses después de la tragedia.

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En octubre de 2025, más de 150 habitantes de Sutatausa, organizaciones sociales, representantes de autoridades locales y ambientales, y proponentes, se reunieron con la Agencia Nacional de Minería (ANM) junto a unos 30 habitantes de Tausa para desarrollar Audiencias Públicas Mineras (APM) que finalizaron con la construcción de 30 acuerdos para el cuidado del medioambiente.

En Sutatausa, dijo la ANM, se construyeron 17 acuerdos que “recogen las inquietudes, expectativas y propuestas de la comunidad, especialmente en torno a la protección de las fuentes hídricas, el ordenamiento territorial y la claridad en el ciclo minero”.