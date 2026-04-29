Grave accidente de bus en vía a La Mesa, en Cundinamarca: reportan al menos un muerto

En horas de la tarde de este miércoles, 29 de abril, se presentó un grave accidente en la vía a La Mesa; por el momento, hay algunos grupos de socorro atendiendo el llamado de emergencia.

Nuevo accidente de bus intermunicipal, esta vez en Norte de Santander

En las imágenes compartidas a SEMANA se pueden apreciar algunas personas con heridas graves; sin embargo, aún no hay una cifra inicial de heridos, pero en los videos se observa al menos una víctima fatal.

Bomberos socorren heridos en la vía La Mesa tras accidente de bus intermunicipal. Foto: Bomberos Cundinamarca

Teniendo en cuenta que el siniestro se presentó en una curva, las autoridades se encargarán de determinar si el origen del accidente fue exceso de velocidad, falla de frenos u otra.

Los videos que circulan en redes sociales sobre el accidente poseen un contenido sangriento y violento; por esa razón, SEMANA se abstiene de compartir dicho contenido.

Este medio de comunicación se puso en contacto con el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, quien confirmó que los hechos sucedieron en el kilómetro 72 de la vía que conduce del municipio de La Mesa hacia Mosquera, una parte de la carretera conocida como la ‘Curva de la Virgen’.

Bomberos socorren heridos en la vía La Mesa tras accidente de bus intermunicipal. Foto: Bomberos Cundinamarca

De igual forma, esta revista conoció que el bus interdepartamental pertenecía a la empresa Expreso del Sol. El vehículo sufrió un volcamiento lateral sobre la vía tras perder el control; al momento del accidente se encontraban cerca de 18 pasajeros dentro del medio móvil.

Actualmente, en el lugar de los hechos se encuentran múltiples personas lesionadas y, posiblemente, el número de víctimas fatales aumente conforme avance el estado de algunas personas.

Al llamado de emergencia acudieron miembros de los ​Cuerpos de Bomberos Voluntarios: La Mesa, Tena, Tocaima y El Colegio. Junto a ellos, se encuentran algunos activos de la concesión DEVISAB, CRUE Cundinamarca y Policía Nacional.

​Las labores de rescate y atención prehospitalaria continúan en desarrollo. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas debido al cierre total/parcial del corredor vial.