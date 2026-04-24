Viernes accidentado en Bogotá: reportan siniestro vial que deja otro muerto

Este viernes, 24 de abril de 2026, ha estado marcado por múltiples accidentes de tránsito en Bogotá, varios de ellos con consecuencias fatales, lo que vuelve a encender las alertas por la seguridad vial en la capital del país.

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Uno de los hechos más recientes se registró sobre las 4:11 p. m. en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en la avenida Boyacá con diagonal 62 sur, en sentido norte-sur.

En este punto se presentó un grave siniestro vial que involucró a un tractocamión, una volqueta y una motocicleta, dejando como saldo la muerte de una persona.

De acuerdo con el reporte oficial de movilidad, fue un “siniestro vial con fatalidad en la localidad de Ciudad Bolívar, entre tractocamión, volqueta y motociclista (…) unidades de tránsito y criminalística en desplazamiento”, mientras las autoridades realizaban el acordonamiento de la zona y el levantamiento del cuerpo.

La emergencia generó afectaciones en la movilidad del sector, por lo que las autoridades recomendaron tomar la avenida Caracas como vía alterna mientras se normalizaba el tránsito en este corredor del sur de la ciudad.

Horas antes, sobre las 9:05 a. m. del mismo viernes, ya se había reportado otro accidente fatal en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 85D, en sentido oriente-occidente. En este caso, el siniestro involucró a dos motociclistas y dejó una persona fallecida.

En ese punto hicieron presencia unidades de tránsito y el Grupo Guía, quienes atendieron la situación y coordinaron desvíos por la avenida Esperanza y la avenida Mutis, con el fin de mitigar el impacto en la movilidad.

Según cifras recientes de las autoridades de movilidad, en lo corrido de 2026 más de 160 personas han muerto en siniestros viales en Bogotá, siendo los motociclistas uno de los actores más afectados. Este panorama ha encendido las alarmas por el incremento de accidentes y la necesidad de reforzar las medidas de prevención en las vías.

Estos hechos se suman a una serie de accidentes recientes que han tenido como protagonistas a motociclistas, uno de los actores viales más vulnerables en la ciudad. Precisamente, el pasado lunes 21 de abril de 2026 se registró otro caso que generó conmoción.

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Ese día, un patrullero de la Policía Nacional perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Boyacá. El uniformado se movilizaba en motocicleta hacia su lugar de trabajo cuando, según las versiones conocidas, habría resbalado en la vía y, posteriormente, fue arrollado por un vehículo, lo que le causó la muerte.

El hecho ocurrió en horas de la mañana y generó congestión vehicular en la zona, además de reabrir el debate sobre las condiciones de seguridad para los motociclistas en corredores de alto flujo vehicular.

La reiteración de estos casos en pocos días evidencia una problemática persistente en Bogotá, donde factores como el exceso de velocidad, la imprudencia y la interacción con vehículos de carga pesada siguen siendo determinantes en la siniestralidad vial.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a todos los actores viales a conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y mantener la atención en la vía, con el fin de evitar que continúe en aumento el número de víctimas en las carreteras de la capital.