Terror en Soacha tras brutal ataque de un habitante de calle: reportan una mujer muerta y otra herida

Un nuevo caso de violencia se registró en la comuna 1 de Soacha, específicamente en el barrio El Salitre, donde un hombre, al parecer habitante de calle, atacó con arma blanca a varias personas que transitaban por el sector.

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De acuerdo con versiones preliminares difundidas en redes sociales, el agresor habría arremetido contra al menos tres personas en el sector de Ducales. En uno de los casos más críticos, una de las víctimas sufrió una herida mortal en el cuello, lo que habría provocado su fallecimient​o.

El hecho, que ocurrió en horas de la tarde, dejó como saldo una mujer fallecida y otra más gravemente herida, información que fue confirmada por el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta.

El funcionario entregó detalles del caso a través de sus redes sociales. “Lamento los hechos ocurridos en la comuna 1, barrio El Salitre. Donde un habitante de calle atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector. Una de ellas se encuentra siendo atendida en el Hospital Mario Gaitán Yanguas; la otra, lamentablemente, perdió la vida”, señaló.

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La mujer herida fue trasladada de inmediato al centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la verificación de las circunstancias exactas del ataque y si hay más personas afectadas.

El mandatario también destacó la reacción de las autoridades, que permitió la captura del presunto responsable. “La respuesta inmediata permitió que el responsable ya se encuentre capturado por la Policía y en proceso de judicialización por homicidio”, agregó.

Las autoridades continúan investigando para esclarecer completamente lo sucedido y determinar si el atacante tuvo participación en otros hechos similares.