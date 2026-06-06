Identifican a las tres víctimas halladas incineradas y con signos de violencia en Soacha: ¿quiénes eran?

Un macabro hallazgo hizo la comunidad, que luego informó a la Policía. Se trató de tres cuerpos incinerados en zona rural del municipio de Soacha, con aparentes signos de violencia, que Medicina Legal confirmó, al igual que la identidad de las víctimas.

Macabro hallazgo entre Bogotá y Soacha: autoridades revelaron el impactante estado en el que encontraron tres cuerpos sin vida

El Instituto forense completó los estudios de necropsia y advirtió que las tres víctimas ubicadas por la policía fueron identificadas como Ricardo Elías Pavón Morelo, Eduardo Góngora y Luis Lima Gutiérrez.

Además de la plena identificación, Medicina Legal advirtió que la muerte de estas tres personas ocurrió de manera violenta, lo que permite clasificar el caso como un homicidio y abre una nueva línea de investigación para los fiscales de la seccional de Cundinamarca.

Los resultados de Medicina Legal serán sumados al expediente que está en curso y que estaba a la espera de los análisis forenses. Los investigadores del caso advirtieron un hecho violento tipo homicidio. Un fiscal será el encargado de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este crimen.

El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, señaló, luego del hallazgo de los cuerpos, que las víctimas presentaban señales de violencia antes de ser quemadas.

“El día de hoy, en zona rural del municipio de Soacha, vereda Fusungá, se hallaron tres cuerpos sin vida. Estos cuerpos presentaban señales de tortura y estaban parcialmente incinerados. Se realizaron las labores de policía judicial, acta de inspección al lugar de los hechos y, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se están adelantando los actos urgentes”, dijo el coronel Gómez Ramírez.

El cuerpo fue levantado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Foto: Policía Nacional/Colprensa/Montaje:Semana

Se espera que ahora, con los resultados de Medicina Legal, se pueda ampliar la investigación y conocer quiénes serían los responsables y, sobre todo, cuál fue la motivación del crimen.