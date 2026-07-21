Sale a la luz nuevo testimonio de acoso sexual en contra de Ricardo Orrego: “¿Te intranquilizo? Eso es lo que me gusta”

Laura Daniela Murillo tenía 21 años cuando llegó como practicante a Blu Radio en 2022. Según relató, lo que comenzó con una fotografía junto al periodista Ricardo Orrego terminó en una serie de acercamientos, comentarios y mensajes que, asegura, la hicieron sentirse incómoda durante su paso por la emisora.

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“Soy Laura Daniela Murillo y fui víctima de acoso sexual de Ricardo Orrego cuando era practicante en Blu Radio a los 21 años”, afirmó en un nuevo testimonio que se suma a los señalamientos conocidos contra el periodista.

Murillo contó que, antes de conocerlo, tenía una imagen positiva de Orrego, a quien admiraba por su trabajo en los medios de comunicación. Sin embargo, aseguró que desde sus primeros encuentros en la redacción comenzó a notar que él la observaba constantemente.

Según su relato, el primer contacto directo ocurrió después de que ella le pidiera una fotografía. Luego de tomarse la foto, Orrego le habría escrito por WhatsApp para pedírsela. Posteriormente, de acuerdo con Murillo, comenzaron otros acercamientos en las instalaciones de la emisora.

La expracticante aseguró que el periodista la observaba de arriba abajo y que, en algunas ocasiones, se acercaba para tocarla de la cintura. También relató que, cuando terminaba sus turnos en la noche, él le ofrecía llevarla a su casa, invitaciones que ella rechazaba.

El episodio que, según Murillo, marcó un punto de quiebre ocurrió después de que Orrego regresara de cubrir el Mundial de Catar. La joven contó que él le dijo que le había llevado un regalo y le pidió que bajara a su oficina.

DENUNCIA ME TOO COLOMBIA



Laura Murillo, ex practicante de Blu Radio, denuncia que durante su práctica profesional vivió acoso diario, tanto en persona como a través de Instagram, por parte del entonces presentador de Blu Radio y Caracol Noticias, Ricardo Orrego. pic.twitter.com/Yc0TIQOyEt — BRAVA NEWS (@BravaNewsco) July 21, 2026

Tras evadir la invitación en varias ocasiones, finalmente aceptó. De acuerdo con su testimonio, Orrego cerró la puerta de la oficina, le entregó unos regalos y comenzó a preguntarle por sus planes profesionales y por si quería continuar trabajando en los medios.

“¿Cómo te puedo ayudar?”, le habría preguntado el periodista, según Murillo.

La joven aseguró que, en medio de esa conversación, Orrego le habría dicho que podía ayudarla, pero que “había cosas más allá”,mientras mencionaba la posibilidad de un regalo, una salida y un beso.

Cuando intentó retirarse, Murillo relató que Orrego la abrazó, la tomó de la cintura y le hizo comentarios sobre su olor, su rostro y su boca, situaciones que, según afirmó, la hicieron retirarse.

Pero los acercamientos, de acuerdo con su relato, no terminaron allí. La expracticante aseguró que, durante los últimos días de su contrato, el periodista continuó enviándole mensajes con insinuaciones.

“Estoy acá al lado de la máquina de dulces, ¿quieres venir? Nos damos un besito de buenas noches”, habría escrito Orrego, según el testimonio.

Murillo también afirmó que sus compañeros de trabajo se daban cuenta de los acercamientos y que algunas personas comentaban que el periodista “le estaba echando el ojo a la practicante”.

Después de terminar su contrato, la joven aseguró que Orrego continuó escribiéndole para proponerle encuentros. En uno de los mensajes, según contó, le habría planteado una salida en la que podía haber “comida, bebidas, postres” y “todo lo que tú quieras y todo lo que yo quiera”.

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Para Murillo, la situación también estuvo atravesada por la diferencia de poder existente entre un periodista reconocido y una joven que apenas comenzaba su carrera.

“¿Quién me iba a creer?”, aseguró que llegó a pensar, al recordar que algunas personas justificaban los comportamientos de Orrego diciendo que él simplemente era “así” o que era “amable”.

La joven decidió contar su experiencia después de conocer otros testimonios publicados en redes sociales contra el periodista.

“Si yo lo viví, si yo pasé por esto, ¿por qué no hablo yo?”, afirmó.

El testimonio de Laura Daniela Murillo se suma a las denuncias públicas de otras mujeres que han relatado presuntos episodios de acoso y comportamientos inapropiados atribuidos a Ricardo Orrego. Hasta el momento, cada caso corresponde a los relatos de las denunciantes y deberán ser valorados por las autoridades competentes.