TransMiCable de Ciudad Bolívar dejó de operar temporalmente por una falla técnica

El servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar fue suspendido temporalmente este martes, 21 de julio, debido a una novedad técnica, según informó Cablemóvil a través de sus redes sociales.

Video de la fuerte explosión que se presentó en una fábrica de Buenaventura: hay heridos

La interrupción afecta a los usuarios que utilizan este sistema de transporte para movilizarse entre las estaciones de Ciudad Bolívar. Por ahora, la empresa no ha informado cuánto tiempo podría tardar la solución de la falla ni una hora estimada para el restablecimiento del servicio.

Ante la suspensión, se recomendó a los usuarios utilizar temporalmente los servicios zonales y de alimentación mientras se adelantan las labores necesarias para solucionar la situación.

“Son más los niños víctimas”: grave revelación en el caso de presunto abuso sexual que enreda al exalcalde Carlos Caicedo

La novedad se presenta semanas después de que el sistema también tuviera modificaciones en su operación por trabajos de mantenimiento preventivo. En ese momento, se habían anunciado cambios en los horarios habituales del servicio para permitir la ejecución de estas labores.

Por ahora, los equipos técnicos trabajan para restablecer la operación del TransMiCable y se espera que en las próximas horas la entidad Cable Móvil dé expectativas para saber si el día de mañana se retomarán las operaciones.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar los canales oficiales antes de dirigirse a las estaciones y estar atentos a cualquier actualización sobre el servicio.