Ya circulan las cabinas de TransMiCable San Cristóbal: así avanza el proyecto

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, visitó el proyecto de TransMiCable San Cristóbal para supervisar la fase final de pruebas del sistema. El día de hoy, 144 cabinas recorrieron por primera vez el trayecto de TransMiCable.

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El mandatario estuvo acompañado de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz; y el subdirector de infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Mauricio Reina.

Galán indicó que el sistema entrará en operación en diciembre de este año y beneficiará a 400.000 personas de la localidad. En total, se espera que cuente con 25.000 usuarios al día, 4.000 cada hora en cada sentido.

“El TransMiCable de San Cristóbal ya se está moviendo. Hoy empezamos las pruebas de las cabinas. 144 cabinas van a recorrer desde Senderos de Altamira hasta el Portal 20 de Julio. La obra ya está en más del 90%, en agosto estará terminado el cable y el espacio público en diciembre”, indicó el mandatario.

Esta fase de pruebas se extenderá durante tres semanas y servirá para medir el desempeño de las cabinas y otros componentes del sistema en las condiciones reales de operación. Con la evaluación, se podrán verificar los estándares de seguridad requeridos antes de que sea abierto al público.

“Es una oportunidad real de cerrar brechas, de conectar territorios y de dignificar la vida de miles de familias. Este sistema no solo reducirá tiempos de viaje; acercará oportunidades, mejorará la calidad de vida y fortalecerá la integración de nuestra movilidad”, explicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

¿Cómo funcionará?

Una vez terminen las pruebas finales, empezará un proceso de certificación internacional para cumplir con todas las condiciones exigidas. El sistema cuenta con tecnologías modernas, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad, y las estaciones contarán con paneles solares que brindarán energía a la operación.

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“Gracias a estas nuevas tecnologías y mejoras para la operación de esta segunda línea de cable, TransMilenio ofrecerá un sistema de transporte limpio, seguro y rápido, pensado para optimizar los tiempos de desplazamiento de sus más de 400 mil beneficiarios, que ahora pasarán a tener recorridos más cortos, de 45 a solo 10 minutos”, indicó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

El TransMiCable San Cristóbal tendrá 148 cabinas, de las cuales 144 entrarán a operación y otras 4 serán utilizadas como reserva. Cada una tiene la capacidad de llevar 10 pasajeros sentados, permite el ingreso de personas en sillas de ruedas y con bicicletas.