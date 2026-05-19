Multa por escuchar música en TransMilenio: esto es lo que debe saber

El uso del sistema de transporte masivo de Bogotá requiere de normas de convivencia básicas para garantizar un viaje cómodo a los miles de pasajeros que se movilizan diariamente.

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Sin embargo, un comportamiento bastante común entre los usuarios, como escuchar música o ver videos sin audífonos, ha dejado de ser una simple falta de cortesía para convertirse en una infracción que afecta directamente el bolsillo.

El ruido en TransMilenio puede afectar a los demás usuarios. Foto: Getty Images

Es importante recordar que invadir el espacio auditivo de los demás pasajeros con el altavoz del celular es una conducta sancionable.

¿De cuánto es la multa por no usar audífonos?

Los ciudadanos que decidan ignorar las recomendaciones y reproduzcan contenido multimedia a alto volumen en los buses o estaciones se exponen a una sanción económica de $233.456. Este valor equivale legalmente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

La penalidad se fundamenta en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Artículo 146), el cual tipifica el ruido desmedido en espacios públicos y de transporte como una alteración al sosiego de la comunidad.

Los uniformados de la Policía Metropolitana están completamente facultados para imponer los respectivos comparendos a quienes violen esta norma.

Opciones para resolver el comparendo

Recibir este reporte policial no significa perder de inmediato la totalidad del dinero, siempre y cuando el infractor actúe dentro de los cinco días hábiles posteriores a la falta. Existen dos alternativas legales:

Descuento por pronto pago: El ciudadano puede pagar la multa dentro de los proximos 5 días hábiles para obtener una reducción del 50 %, dejando el valor final en cerca de $116.728. Talleres de pedagogía: Quienes no tengan los recursos económicos pueden solicitar el cambio de la multa por una actividad comunitaria o un taller educativo. Si el inspector de policía lo aprueba, la deuda económica se cancela tras cumplir con la jornada formativa sobre cultura ciudadana.

Las autoridades tienen la facultad de imponer los respectivos comparendos.

Normas aplicables y canales de denuncia

El reglamento para los pasajeros del sistema es estricto, el uso de cualquier dispositivo electrónico que genere sonido (música, videos o llamadas en altavoz) requiere obligatoriamente de complementos auditivos personales. Cabe destacar que estas mismas directrices de comportamiento ya rigen en el sistema TransMiCable y se implementarán de igual forma en la futura operación del Metro de Bogotá.

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En caso de que un usuario se vea afectado por el ruido excesivo de otra persona dentro del vehículo o el vagón, puede acudir a los guardias de seguridad de las estaciones, solicitar la intervención de la Policía del cuadrante o reportar la situación a través de la línea de emergencia 123.